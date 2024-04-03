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НАТО изучит "эффективную структуру" для долгосрочной помощи Украине - 03.04.2024, ПРАЙМ
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НАТО изучит "эффективную структуру" для долгосрочной помощи Украине
НАТО изучит "эффективную структуру" для долгосрочной помощи Украине - 03.04.2024, ПРАЙМ
НАТО изучит "эффективную структуру" для долгосрочной помощи Украине
НАТО изучит механизмы налаживания долгосрочной военной помощи Украине, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:42+0300
2024-04-03T12:42+0300
спецоперация на украине
нато
йенс столтенберг
украина
помощь украине
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр - ПРАЙМ. НАТО изучит механизмы налаживания долгосрочной военной помощи Украине, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг."Мы хотим обеспечить больше предсказуемости, уверенности, что помощь Украине будет поступать в ближайшие месяцы и годы", - сказал он перед заседанием министров иностранных дел государств-членов.По словам Столтенберга, на данный момент страны НАТО обсуждают "наиболее эффективную структуру" для планирования и предоставления Киеву поддержки. Он также призвал увеличить объемы помощи, подчеркнув, что Альянс и так обеспечивает 99 процентов военной помощи Украине.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
https://1prime.ru/20240403/ukraine-847024444.html
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нато, йенс столтенберг, украина, помощь украине
Спецоперация на Украине, НАТО, Йенс Столтенберг, УКРАИНА, помощь Украине
12:42 03.04.2024
 
НАТО изучит "эффективную структуру" для долгосрочной помощи Украине

Столтенберг: НАТО обсуждает "эффективную структуру" для долгосрочной помощи Киеву

© Фото : NATOФлаг НАТО в Брюсселе, Бельгия
Флаг НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр - ПРАЙМ. НАТО изучит механизмы налаживания долгосрочной военной помощи Украине, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
"Мы хотим обеспечить больше предсказуемости, уверенности, что помощь Украине будет поступать в ближайшие месяцы и годы", - сказал он перед заседанием министров иностранных дел государств-членов.
По словам Столтенберга, на данный момент страны НАТО обсуждают "наиболее эффективную структуру" для планирования и предоставления Киеву поддержки. Он также призвал увеличить объемы помощи, подчеркнув, что Альянс и так обеспечивает 99 процентов военной помощи Украине.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
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Спецоперация на УкраинеНАТОЙенс СтолтенбергУКРАИНАпомощь Украине
 
 
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