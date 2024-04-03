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НАТО изучит "эффективную структуру" для долгосрочной помощи Украине

НАТО изучит "эффективную структуру" для долгосрочной помощи Украине - 03.04.2024, ПРАЙМ

НАТО изучит "эффективную структуру" для долгосрочной помощи Украине

НАТО изучит механизмы налаживания долгосрочной военной помощи Украине, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:42+0300

2024-04-03T12:42+0300

2024-04-03T12:42+0300

спецоперация на украине

нато

йенс столтенберг

украина

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр - ПРАЙМ. НАТО изучит механизмы налаживания долгосрочной военной помощи Украине, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг."Мы хотим обеспечить больше предсказуемости, уверенности, что помощь Украине будет поступать в ближайшие месяцы и годы", - сказал он перед заседанием министров иностранных дел государств-членов.По словам Столтенберга, на данный момент страны НАТО обсуждают "наиболее эффективную структуру" для планирования и предоставления Киеву поддержки. Он также призвал увеличить объемы помощи, подчеркнув, что Альянс и так обеспечивает 99 процентов военной помощи Украине.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.

https://1prime.ru/20240403/ukraine-847024444.html

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