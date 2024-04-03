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В НАТО усомнились в возможности создания фонда для Украины, пишут СМИ
В НАТО усомнились в возможности создания фонда для Украины, пишут СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ
В НАТО усомнились в возможности создания фонда для Украины, пишут СМИ
Некоторые страны НАТО выразили сомнения в возможности создания общего фонда помощи Украине на сумму в 100 миллиардов долларов, пишет издание газета New York... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T17:33+0300
2024-04-03T17:33+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Некоторые страны НАТО выразили сомнения в возможности создания общего фонда помощи Украине на сумму в 100 миллиардов долларов, пишет издание газета New York Times со ссылкой на анонимных чиновников НАТО."Некоторые союзники задаются вопросом, как НАТО сможет собрать 100 миллиардов долларов, если у неё нет системы рычагов для сбора денег среди государств-членов", - говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИнициатива о создании такого фонда была выдвинута генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, при этом предлагалось рассчитывать взносы в фонд на основе ВВП стран-членов альянса.В газете также отметили, что Венгрия также выступает против передачи контактной группы по обороне под контроль альянса, так как поддерживает теплые отношения с Россией.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.В Кремле неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву только препятствуют переговорам и имеют отрицательное влияние.
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Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, Финансы, Новости
В НАТО усомнились в возможности создания фонда для Украины, пишут СМИ
NYT: ряд стран НАТО не уверены в возможности создания фонда для Украины на $100 млрд
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ.
Некоторые страны НАТО выразили сомнения в возможности создания общего фонда помощи Украине на сумму в 100 миллиардов долларов, пишет
издание газета New York Times со ссылкой на анонимных чиновников НАТО.
"Некоторые союзники задаются вопросом, как НАТО сможет собрать 100 миллиардов долларов, если у неё нет системы рычагов для сбора денег среди государств-членов", - говорится в публикации.
Инициатива о создании такого фонда была выдвинута генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, при этом предлагалось рассчитывать взносы в фонд на основе ВВП стран-членов альянса.
В газете также отметили, что Венгрия также выступает против передачи контактной группы по обороне под контроль альянса, так как поддерживает теплые отношения с Россией.
В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
В Кремле неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву только препятствуют переговорам и имеют отрицательное влияние.
Произошло мгновенно. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине