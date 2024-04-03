https://1prime.ru/20240403/neft-847047154.html
ОПЕК+ приветствовал решение России сокращать добычу, а не экспорт нефти
ОПЕК+ приветствовал решение России сокращать добычу, а не экспорт нефти - 03.04.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ приветствовал решение России сокращать добычу, а не экспорт нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) поприветствовал решение России во втором квартале перейти от добровольного сокращения экспорта нефти к снижению добычи,... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T15:56+0300
2024-04-03T15:56+0300
2024-04-03T15:56+0300
энергетика
нефть
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опек
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) поприветствовал решение России во втором квартале перейти от добровольного сокращения экспорта нефти к снижению добычи, сообщается в официальном коммюнике альянса. "Комитет приветствовал заявление Российской Федерации о том, что ее добровольные корректировки во втором квартале 2024 года будут основаны на производстве, а не на экспорте", - говорится в документе. Россия объявила в начале марта, что продлевает добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться: в апреле сокращение добычи составит 350 тысяч баррелей, экспорта - 121 тысячу баррелей, в мае добычу сократят на 400 тысяч баррелей, экспорт - на 71 тысячу баррелей, в июне добыча снизится на 471 тысячу баррелей в сутки. Таким образом, к июню страна перейдет только к сокращению добычи. Россия в марте минувшего года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия углубила сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч - нефть, а 200 тысяч - нефтепродукты.
https://1prime.ru/20240403/opek-847045427.html
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нефть, россия, опек
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ОПЕК
ОПЕК+ приветствовал решение России сокращать добычу, а не экспорт нефти
ОПЕК+ поприветствовал решение РФ во II кв сокращать добровольно добычу, а не экспорт нефти
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) поприветствовал решение России во втором квартале перейти от добровольного сокращения экспорта нефти к снижению добычи, сообщается в официальном коммюнике альянса.
"Комитет приветствовал заявление Российской Федерации о том, что ее добровольные корректировки во втором квартале 2024 года будут основаны на производстве, а не на экспорте", - говорится в документе.
Россия объявила в начале марта, что продлевает добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться: в апреле сокращение добычи составит 350 тысяч баррелей, экспорта - 121 тысячу баррелей, в мае добычу сократят на 400 тысяч баррелей, экспорт - на 71 тысячу баррелей, в июне добыча снизится на 471 тысячу баррелей в сутки. Таким образом, к июню страна перейдет только к сокращению добычи.
Россия в марте минувшего года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия углубила сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч - нефть, а 200 тысяч - нефтепродукты.
Члены ОПЕК+ представят компенсационные планы за превышение нефтедобычи