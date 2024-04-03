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Новак объяснил рост стоимости нефти в мире - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Новак объяснил рост стоимости нефти в мире
Новак объяснил рост стоимости нефти в мире - 03.04.2024, ПРАЙМ
Новак объяснил рост стоимости нефти в мире
Текущий рост мировых цен на нефть связан в том числе с реакцией рынка на ситуацию на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер России Александр Новак. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T17:54+0300
2024-04-03T18:18+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Текущий рост мировых цен на нефть связан в том числе с реакцией рынка на ситуацию на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер России Александр Новак. "Сегодняшний рост цен (на нефть – ред.) , который мы видим в последние несколько дней, действительно связан, на мой взгляд, в том числе и с реагированием рынка на ситуацию на Ближнем Востоке. Что касается баланса спроса и предложения, то здесь ситуация стабильна и будем продолжать следить за этим", – сказал он журналистам.Мировые цены на нефть растут в среду вечером (3 апреля) после заседания мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18.06 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,80% - до 89,63 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 0,72%, до 85,73 доллара. В ходе торгов нефть марки Brent достигала уровня в 89,99 доллара за баррель.
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нефть
Энергетика, Нефть
17:54 03.04.2024 (обновлено: 18:18 03.04.2024)
 
Новак объяснил рост стоимости нефти в мире

Новак: текущий рост цен на нефть в мире связан в том числе с ситуацией на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Текущий рост мировых цен на нефть связан в том числе с реакцией рынка на ситуацию на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"Сегодняшний рост цен (на нефть – ред.) , который мы видим в последние несколько дней, действительно связан, на мой взгляд, в том числе и с реагированием рынка на ситуацию на Ближнем Востоке. Что касается баланса спроса и предложения, то здесь ситуация стабильна и будем продолжать следить за этим", – сказал он журналистам.
Мировые цены на нефть растут в среду вечером (3 апреля) после заседания мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.06 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,80% - до 89,63 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 0,72%, до 85,73 доллара. В ходе торгов нефть марки Brent достигала уровня в 89,99 доллара за баррель.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Новак заявил, что России пока не нужны новые нефтеперерабатывающие заводы
17:49
 
ЭнергетикаНефть
 
 
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