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Новак объяснил рост стоимости нефти в мире

Новак объяснил рост стоимости нефти в мире - 03.04.2024, ПРАЙМ

Новак объяснил рост стоимости нефти в мире

Текущий рост мировых цен на нефть связан в том числе с реакцией рынка на ситуацию на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер России Александр Новак. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T17:54+0300

2024-04-03T17:54+0300

2024-04-03T18:18+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Текущий рост мировых цен на нефть связан в том числе с реакцией рынка на ситуацию на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер России Александр Новак. "Сегодняшний рост цен (на нефть – ред.) , который мы видим в последние несколько дней, действительно связан, на мой взгляд, в том числе и с реагированием рынка на ситуацию на Ближнем Востоке. Что касается баланса спроса и предложения, то здесь ситуация стабильна и будем продолжать следить за этим", – сказал он журналистам.Мировые цены на нефть растут в среду вечером (3 апреля) после заседания мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18.06 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,80% - до 89,63 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 0,72%, до 85,73 доллара. В ходе торгов нефть марки Brent достигала уровня в 89,99 доллара за баррель.

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нефть