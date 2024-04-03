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В США признались, что ограничены в снижении растущих цен на нефть - 03.04.2024, ПРАЙМ
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В США признались, что ограничены в снижении растущих цен на нефть
В США признались, что ограничены в снижении растущих цен на нефть - 03.04.2024, ПРАЙМ
В США признались, что ограничены в снижении растущих цен на нефть
США ограничены в возможности политических маневров для снижения цен на нефть, растущих из-за ограничения экспорта Россией топлива и угроз судоходству в Красном... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T22:25+0300
2024-04-03T22:25+0300
экономика
нефть
цены
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ВАШИНГТОН, 3 апр - ПРАЙМ. США ограничены в возможности политических маневров для снижения цен на нефть, растущих из-за ограничения экспорта Россией топлива и угроз судоходству в Красном море, заявили в американском Фонде исследования энергетических политики. "Сокращение Россией экспорта продукции из-за поврежденных перерабатывающих мощностей совокупно с угрозами судоходству в Красном море скоро не закончатся. Вместе с ужесточающейся ситуацией в США они обеспечивают твердые основания для цен. В ситуации серьезного скачка цены политические маневры могут быть ограничены", - говорится в опубликованном документе. В фонде добавили, что растущая встревоженность из-за цен на топливо является "одной из наиболее длительных проблем для политического пространства США, особенно в год выборов". Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось. Украинские БПЛА в марте атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Ранее в среду министерство энергетики США отменило запланированную закупку нефти для стратегического резерва из-за повышения цен выше целевого уровня в 79 долларов за баррель. Минэнерго при закупке энергоносителей стремится заключать контракты по цене 79 долларов за баррель, однако стоимость нефти марки WTI во вторник превысила 86 долларов.
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нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
22:25 03.04.2024
 
В США признались, что ограничены в снижении растущих цен на нефть

Американский фонд: США ограничены в политических возможностях снижения цен на нефть

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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ВАШИНГТОН, 3 апр - ПРАЙМ. США ограничены в возможности политических маневров для снижения цен на нефть, растущих из-за ограничения экспорта Россией топлива и угроз судоходству в Красном море, заявили в американском Фонде исследования энергетических политики.
"Сокращение Россией экспорта продукции из-за поврежденных перерабатывающих мощностей совокупно с угрозами судоходству в Красном море скоро не закончатся. Вместе с ужесточающейся ситуацией в США они обеспечивают твердые основания для цен. В ситуации серьезного скачка цены политические маневры могут быть ограничены", - говорится в опубликованном документе.
В фонде добавили, что растущая встревоженность из-за цен на топливо является "одной из наиболее длительных проблем для политического пространства США, особенно в год выборов".
Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства.
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Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
Украинские БПЛА в марте атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Ранее в среду министерство энергетики США отменило запланированную закупку нефти для стратегического резерва из-за повышения цен выше целевого уровня в 79 долларов за баррель. Минэнерго при закупке энергоносителей стремится заключать контракты по цене 79 долларов за баррель, однако стоимость нефти марки WTI во вторник превысила 86 долларов.
 
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