https://1prime.ru/20240403/nefteprodukty-847045858.html

В Астрахани возобновят выработку светлых нефтепродуктов

В Астрахани возобновят выработку светлых нефтепродуктов - 03.04.2024, ПРАЙМ

В Астрахани возобновят выработку светлых нефтепродуктов

"Астраханский ГПЗ" возобновил работу установки первичной переработки стабильного конденсата после ремонта, выпуск мазута продолжается, а выработка светлых... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T15:23+0300

2024-04-03T15:23+0300

2024-04-03T15:26+0300

энергетика

нефть

астраханский гпз

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. "Астраханский ГПЗ" возобновил работу установки первичной переработки стабильного конденсата после ремонта, выпуск мазута продолжается, а выработка светлых нефтепродуктов начнется 4 апреля, сообщил "Газпром переработка". "3 апреля на Астраханском газоперерабатывающем заводе (филиал ООО "Газпром переработка") после завершения ремонта технологического трубопровода возобновлена работа установки первичной переработки стабильного конденсата", – говорится в сообщении. Как отмечается, производится выпуск мазута. Выработку светлых нефтепродуктов планируется начать 4 апреля. "Во время ремонтных работ отгрузка светлых нефтепродуктов с Астраханского ГПЗ не прекращалась и осуществлялась с учетом остатков товарной продукции в парках завода", – также указывается в публикации.

https://1prime.ru/20240403/postavki-847042896.html

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нефть, астраханский гпз