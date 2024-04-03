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В Астрахани возобновят выработку светлых нефтепродуктов
В Астрахани возобновят выработку светлых нефтепродуктов - 03.04.2024, ПРАЙМ
В Астрахани возобновят выработку светлых нефтепродуктов
"Астраханский ГПЗ" возобновил работу установки первичной переработки стабильного конденсата после ремонта, выпуск мазута продолжается, а выработка светлых... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T15:23+0300
2024-04-03T15:23+0300
2024-04-03T15:26+0300
энергетика
нефть
астраханский гпз
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. "Астраханский ГПЗ" возобновил работу установки первичной переработки стабильного конденсата после ремонта, выпуск мазута продолжается, а выработка светлых нефтепродуктов начнется 4 апреля, сообщил "Газпром переработка". "3 апреля на Астраханском газоперерабатывающем заводе (филиал ООО "Газпром переработка") после завершения ремонта технологического трубопровода возобновлена работа установки первичной переработки стабильного конденсата", – говорится в сообщении. Как отмечается, производится выпуск мазута. Выработку светлых нефтепродуктов планируется начать 4 апреля. "Во время ремонтных работ отгрузка светлых нефтепродуктов с Астраханского ГПЗ не прекращалась и осуществлялась с учетом остатков товарной продукции в парках завода", – также указывается в публикации.
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нефть, астраханский гпз
Энергетика, Нефть, Астраханский ГПЗ
В Астрахани возобновят выработку светлых нефтепродуктов
Астраханский ГПЗ планирует возобновить выработку светлых нефтепродуктов 4 апреля
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. "Астраханский ГПЗ" возобновил работу установки первичной переработки стабильного конденсата после ремонта, выпуск мазута продолжается, а выработка светлых нефтепродуктов начнется 4 апреля, сообщил "Газпром переработка".
"3 апреля на Астраханском газоперерабатывающем заводе (филиал ООО "Газпром переработка") после завершения ремонта технологического трубопровода возобновлена работа установки первичной переработки стабильного конденсата", – говорится в сообщении.
Как отмечается, производится выпуск мазута. Выработку светлых нефтепродуктов планируется начать 4 апреля.
"Во время ремонтных работ отгрузка светлых нефтепродуктов с Астраханского ГПЗ не прекращалась и осуществлялась с учетом остатков товарной продукции в парках завода", – также указывается в публикации.
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