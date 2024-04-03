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Новак заявил о стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов России
Новак заявил о стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Новак заявил о стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов России
Внутренний рынок нефтепродуктов стабилен, мониторинг ситуации будет продолжен, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T17:08+0300
2024-04-03T17:08+0300
2024-04-03T17:20+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Внутренний рынок нефтепродуктов стабилен, мониторинг ситуации будет продолжен, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Сегодня мы работаем над тем, чтобы совместно с предприятиями обеспечивать полную загрузку нефтеперерабатывающих заводов. Ситуация стабильная, нефтепродукты вывозятся как на внутренний рынок, так и на экспорт", – сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня будем продолжать эту ситуацию мониторить", – добавил он.
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россия, нефть, новак, новости
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, НОВАК, Новости
Новак заявил о стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов России
Новак: внутренний рынок нефтепродуктов в России стабилен
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Внутренний рынок нефтепродуктов стабилен, мониторинг ситуации будет продолжен, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня мы работаем над тем, чтобы совместно с предприятиями обеспечивать полную загрузку нефтеперерабатывающих заводов. Ситуация стабильная, нефтепродукты вывозятся как на внутренний рынок, так и на экспорт", – сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня будем продолжать эту ситуацию мониторить", – добавил он.