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Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли - 03.04.2024, ПРАЙМ

Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 марта, увеличились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 451,4 | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T17:36+0300

2024-04-03T17:36+0300

2024-04-03T17:36+0300

энергетика

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 марта, увеличились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 451,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали уменьшения запасов - на 1,5 миллиона баррелей.Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 29 марта, сохранилась на уровне 13,1 миллиона баррелей в сутки, также говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США также составила 13,1 миллиона баррелей в сутки, говорится там же.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в декабре прошлого года составила 13,31 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе показатель составил 12,62 миллиона баррелей в день, в феврале - 13,07 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 12 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 90 тысяч баррелей в день, до 13,19 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 160 тысяч баррелей в день, до 13,65 миллиона.

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сша, нефть, добыча, новости