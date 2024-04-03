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Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять объем нефтедобычи

Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять объем нефтедобычи - 03.04.2024, ПРАЙМ

Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять объем нефтедобычи

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не стал рекомендовать альянсу изменение объемов добычи нефти, следует из официального коммюнике по итогам заседания. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T14:47+0300

2024-04-03T14:47+0300

2024-04-03T15:36+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не стал рекомендовать альянсу изменение объемов добычи нефти, следует из официального коммюнике по итогам заседания.Заседание комитета прошло в среду в онлайн-формате. По итогам встречи предложений по изменению нефтяной политики альянса выдвинуто не было."JMMC рассмотрел данные по добыче нефти за январь и февраль 2024 года и отметил высокое соответствие Декларации о сотрудничестве для стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК", - говорится в сообщении.Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 1 июня.Добавляется, что мониторинговый комитет продолжит внимательно оценивать рыночные условия. JMMC отметил желание стран соглашения реагировать на развитие рынка, а также их готовность принять дополнительные меры в любое время, опираясь на прочную сплоченность участников альянса.Квоты на добычу нефти ОПЕК+, без учета покинувшей альянс Анголы, с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника - Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки, а также не участвующих в соглашении членов ОПЕК - Венесуэлы, Ирана и Ливии.Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Вдобавок к этому, пока до конца второго квартала, Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне сокращает экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей. Ряд других участников альянса до конца июня дополнительно сокращают добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.

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