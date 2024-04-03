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Члены ОПЕК+ представят компенсационные планы за превышение нефтедобычи

Члены ОПЕК+ представят компенсационные планы за превышение нефтедобычи - 03.04.2024, ПРАЙМ

Члены ОПЕК+ представят компенсационные планы за превышение нефтедобычи

Члены ОПЕК+, добыча которых превысила их обязательства в первом квартале, к концу апреля представят подробные планы компенсации перепроизводства, говорится в... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T15:12+0300

2024-04-03T15:12+0300

2024-04-03T15:44+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Члены ОПЕК+, добыча которых превысила их обязательства в первом квартале, к концу апреля представят подробные планы компенсации перепроизводства, говорится в официальном коммюнике альянса. "Страны-участницы, имеющие перепроизводство за январь, февраль и март 2024 года, представят свои подробные планы компенсации в секретариат ОПЕК до 30 апреля 2024 года", – отмечается в документе. Комитет приветствовал обещание Ирака и Казахстана компенсировать перепроизводство, также говорится в коммюнике. "JMMC продолжит следить за соответствием корректировок добычи, принятых заседании 4 июня 2023 года, а также дополнительных добровольных корректировок добычи, объявленных некоторыми странами ОПЕК+ в апреле 2023 года, а также последующих корректировок в ноябре 2023 года и феврале 2024 года", - добавляется в сообщении.Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в феврале снизили добычу на 120 тысяч баррелей в сутки по сравнению с январем, до 34,74 миллиона баррелей в сутки, но превысили объявленные обязательства по сокращению добычи на 420 тысяч баррелей в сутки, считает Международное энергетическое агентство (МЭА). Оно уточняло, что предельным уровнем считает все объявленные обязательства по сокращению добычи, в том числе добровольные.Министерство энергетики Казахстана сообщило в феврале, что власти страны продолжат выполнение обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в текущем году, при этом превышение обязательств по соглашению ОПЕК+ в январе 2024 года будет компенсировано в течение четырех месяцев.В марте, министерство нефти Ирака объявило о сокращении экспорта нефти до 3,3 миллиона баррелей в день в ближайшие месяцы, чтобы компенсировать его рост в январе и феврале. Официальный представитель министерства нефти страны Асем Джихад сообщил РИА Новости, что Ирак вернется к привычному уровню экспорта нефти (около 3,5 - 4 миллионов баррелей в сутки) после завершения периода компенсации.

https://1prime.ru/20240403/neft-847029686.html

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нефть, опек, сделка опек+