https://1prime.ru/20240403/opek-847051581.html
ОПЕК+ учитывает геополитические факторы при принятии решений, заявил Новак
ОПЕК+ учитывает геополитические факторы при принятии решений, заявил Новак - 03.04.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ учитывает геополитические факторы при принятии решений, заявил Новак
ОПЕК+ В СВОИХ РЕШЕНИЯХ УЧИТЫВАЕТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, НАПРЯЖЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ВЛИЯЕТ НА СИТУАЦИЮ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ - НОВАК | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T17:08+0300
2024-04-03T17:08+0300
2024-04-03T17:23+0300
энергетика
александр новак
нефть
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/28/840752890_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_15d1c0c845e9c59b24d9735501db2f3c.jpg
ОПЕК+ В СВОИХ РЕШЕНИЯХ УЧИТЫВАЕТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, НАПРЯЖЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ВЛИЯЕТ НА СИТУАЦИЮ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ - НОВАК"Сегодня состоялось очередное заседание мониторингового комитета. Были подведены итоги работы за январь-февраль. Подтвердили, что инструменты, которые у нас ранее действовали по балансировке рынка, работают, в рамках мониторинга мы будем продолжать принимать необходимые решения для обеспечения стабильной работы мирового рынка", - добавил Новак.Новость дополняется
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/28/840752890_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_38c92962182d7aa51366c3b1849bef65.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр новак, нефть, опек
Энергетика, Александр Новак, Нефть, ОПЕК
ОПЕК+ В СВОИХ РЕШЕНИЯХ УЧИТЫВАЕТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, НАПРЯЖЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ВЛИЯЕТ НА СИТУАЦИЮ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ - НОВАК
"Сегодня состоялось очередное заседание мониторингового комитета. Были подведены итоги работы за январь-февраль. Подтвердили, что инструменты, которые у нас ранее действовали по балансировке рынка, работают, в рамках мониторинга мы будем продолжать принимать необходимые решения для обеспечения стабильной работы мирового рынка", - добавил Новак.