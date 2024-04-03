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ОПЕК+ учитывает геополитические факторы при принятии решений, заявил Новак - 03.04.2024, ПРАЙМ
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ОПЕК+ учитывает геополитические факторы при принятии решений, заявил Новак
ОПЕК+ учитывает геополитические факторы при принятии решений, заявил Новак - 03.04.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ учитывает геополитические факторы при принятии решений, заявил Новак
ОПЕК+ В СВОИХ РЕШЕНИЯХ УЧИТЫВАЕТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, НАПРЯЖЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ВЛИЯЕТ НА СИТУАЦИЮ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ - НОВАК | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T17:08+0300
2024-04-03T17:23+0300
энергетика
александр новак
нефть
опек
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ОПЕК+ В СВОИХ РЕШЕНИЯХ УЧИТЫВАЕТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, НАПРЯЖЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ВЛИЯЕТ НА СИТУАЦИЮ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ - НОВАК"Сегодня состоялось очередное заседание мониторингового комитета. Были подведены итоги работы за январь-февраль. Подтвердили, что инструменты, которые у нас ранее действовали по балансировке рынка, работают, в рамках мониторинга мы будем продолжать принимать необходимые решения для обеспечения стабильной работы мирового рынка", - добавил Новак.Новость дополняется
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александр новак, нефть, опек
Энергетика, Александр Новак, Нефть, ОПЕК
17:08 03.04.2024 (обновлено: 17:23 03.04.2024)
 

ОПЕК+ учитывает геополитические факторы при принятии решений, заявил Новак

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ОПЕК+ В СВОИХ РЕШЕНИЯХ УЧИТЫВАЕТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, НАПРЯЖЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ВЛИЯЕТ НА СИТУАЦИЮ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ - НОВАК
"Сегодня состоялось очередное заседание мониторингового комитета. Были подведены итоги работы за январь-февраль. Подтвердили, что инструменты, которые у нас ранее действовали по балансировке рынка, работают, в рамках мониторинга мы будем продолжать принимать необходимые решения для обеспечения стабильной работы мирового рынка", - добавил Новак.
Новость дополняется
 
ЭнергетикаАлександр НовакНефтьОПЕК
 
 
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