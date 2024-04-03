https://1prime.ru/20240403/opek-847051581.html

ОПЕК+ учитывает геополитические факторы при принятии решений, заявил Новак

ОПЕК+ учитывает геополитические факторы при принятии решений, заявил Новак - 03.04.2024, ПРАЙМ

ОПЕК+ учитывает геополитические факторы при принятии решений, заявил Новак

ОПЕК+ В СВОИХ РЕШЕНИЯХ УЧИТЫВАЕТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, НАПРЯЖЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ВЛИЯЕТ НА СИТУАЦИЮ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ - НОВАК | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T17:08+0300

2024-04-03T17:08+0300

2024-04-03T17:23+0300

энергетика

александр новак

нефть

опек

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ОПЕК+ В СВОИХ РЕШЕНИЯХ УЧИТЫВАЕТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, НАПРЯЖЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ВЛИЯЕТ НА СИТУАЦИЮ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ - НОВАК"Сегодня состоялось очередное заседание мониторингового комитета. Были подведены итоги работы за январь-февраль. Подтвердили, что инструменты, которые у нас ранее действовали по балансировке рынка, работают, в рамках мониторинга мы будем продолжать принимать необходимые решения для обеспечения стабильной работы мирового рынка", - добавил Новак.Новость дополняется

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр новак, нефть, опек