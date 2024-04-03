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СП "Татнефти" и "Узбекнефтегаза" расширит сеть АЗС в Узбекистане

СП "Татнефти" и "Узбекнефтегаза" расширит сеть АЗС в Узбекистане - 03.04.2024, ПРАЙМ

СП "Татнефти" и "Узбекнефтегаза" расширит сеть АЗС в Узбекистане

Совместное предприятие "Татнефть - UNG" расширяет сеть АЗС в Узбекистане, запущена еще одна заправочная станция в Бухарской области, сообщает пресс-служба АО... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T14:47+0300

2024-04-03T14:47+0300

2024-04-03T15:02+0300

экономика

россия

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татнефть

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Совместное предприятие "Татнефть - UNG" расширяет сеть АЗС в Узбекистане, запущена еще одна заправочная станция в Бухарской области, сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз", соучредителя СП."На территории Бухарской области в сотрудничестве компании "Татнефть" и "Узбекнефтегаз" запустили еще одну автозаправочную станцию в Узбекистане", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании.По данным пресс-службы, мощность новой АЗС - 20 тонн топлива в сутки. На территории станции также установлено устройство для зарядки электромобилей. И в текущем году "Татнефть - UNG" планирует запустить еще одну АЗС в Ташкенте.В 2019 году "Узбекнефтегаз" и Татнефть" было создано совместное предприятие для строительства и запуска сети АЗС в Узбекистане. За прошедшее время СП открыло три "заправки" – в Ташкенте, Самарканде и Нурафшане в Ташкентской области. Российская компания поставляет на АЗС высококачественное топливо, в частности, бензин Аи-100.Ранее министерство энергетики Узбекистана заявляло, что развитие сетей АЗС иностранными компаниями, в частности, "Татнефтью" и "Лукойлом", в Узбекистане позволит стабилизировать цены и повысить качество автомобильного топлива в республике.Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов.

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россия, нефть, татнефть