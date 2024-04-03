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Американский экономист Сакс назвал конфликт на Украине проектом Байдена
Американский экономист Сакс назвал конфликт на Украине проектом Байдена - 03.04.2024, ПРАЙМ
Американский экономист Сакс назвал конфликт на Украине проектом Байдена
Зачинщиками конфликта на Украине еще в 2014 году были нынешние глава госдепа США Энтони Блинкен, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан,... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T20:19+0300
2024-04-03T20:19+0300
2024-04-03T20:20+0300
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ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Зачинщиками конфликта на Украине еще в 2014 году были нынешние глава госдепа США Энтони Блинкен, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, замгоссекретаря Виктория Нуланд и сам американский лидер Джо Байден, заявил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс изданию The Hill. "Война началась десять лет назад, когда Виктория Нуланд не только раздавала печенье на Майдане, но и участвовала в восстании для насильственного свержения правительства Украины. Очень глупо", — отметил экономист. Он добавил, что не только Нуланд ответственна за начало конфликта, но и другие ключевые лица в администрации США.Сакс подчеркнул, что Соединенные Штаты ошибались, рассчитывая "поставить на колени экономику" России. США своими действиями лишь "убивают украинцев", подытожил профессор.
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Спецоперация на Украине, США, СВО
Американский экономист Сакс назвал конфликт на Украине проектом Байдена
Сакс: конфликт на Украине — это проект Байдена, который может ее разрушить
ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Зачинщиками конфликта на Украине еще в 2014 году были нынешние глава госдепа США Энтони Блинкен, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, замгоссекретаря Виктория Нуланд и сам американский лидер Джо Байден, заявил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс изданию The Hill.
"Война началась десять лет назад, когда Виктория Нуланд не только раздавала печенье на Майдане, но и участвовала в восстании для насильственного свержения правительства Украины. Очень глупо", — отметил экономист.
Он добавил, что не только Нуланд ответственна за начало конфликта, но и другие ключевые лица в администрации США.
Сакс подчеркнул, что Соединенные Штаты ошибались, рассчитывая "поставить на колени экономику" России. США своими действиями лишь "убивают украинцев", подытожил профессор.
Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами