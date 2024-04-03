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"Едва понимает, что происходит". Маск раскрыл истинную роль Байдена - 03.04.2024, ПРАЙМ
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"Едва понимает, что происходит". Маск раскрыл истинную роль Байдена
"Едва понимает, что происходит". Маск раскрыл истинную роль Байдена - 03.04.2024, ПРАЙМ
"Едва понимает, что происходит". Маск раскрыл истинную роль Байдена
Американский лидер Джо Байден не осознает, что происходит, выполняя функции ширмы, заявил американский миллиардер Илон Маск. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T18:18+0300
2024-04-03T18:31+0300
политика
илон маск
байден
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ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден не осознает, что происходит, выполняя функции ширмы, заявил американский миллиардер Илон Маск."Очевидно, Байден едва понимает, что происходит. Он является трагической ширмой для политической машины крайне левых", — указал Маск в соцсети Х. Ранее бизнесмен голосовал за демократов, однако теперь полагает, что Соединенные Штаты спасут только республиканцы.Илон Маск — американский изобретатель и миллиардер. Журнал Forbes впервые официально назвал его богатейшим человеком Земли с состоянием 219 миллиардов долларов. Он известен производством электромобилей Tesla и космической компанией SpaceX, которая в 2020 году совершила первый в истории частный пилотируемый запуск в космос корабля Crew Dragon.
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илон маск, байден
Политика, Илон Маск, БАЙДЕН
18:18 03.04.2024 (обновлено: 18:31 03.04.2024)
 
"Едва понимает, что происходит". Маск раскрыл истинную роль Байдена

Маск: Байден плохо понимает, что происходит, он лишь ширма для крайне левых

© AFP / Peter Parks" Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
 Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© AFP / Peter Parks
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ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден не осознает, что происходит, выполняя функции ширмы, заявил американский миллиардер Илон Маск.
"Очевидно, Байден едва понимает, что происходит. Он является трагической ширмой для политической машины крайне левых", — указал Маск в соцсети Х.
Ранее бизнесмен голосовал за демократов, однако теперь полагает, что Соединенные Штаты спасут только республиканцы.
Илон Маск — американский изобретатель и миллиардер. Журнал Forbes впервые официально назвал его богатейшим человеком Земли с состоянием 219 миллиардов долларов. Он известен производством электромобилей Tesla и космической компанией SpaceX, которая в 2020 году совершила первый в истории частный пилотируемый запуск в космос корабля Crew Dragon.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
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ПолитикаИлон МаскБАЙДЕН
 
 
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