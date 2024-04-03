https://1prime.ru/20240403/shirma-847054696.html

"Едва понимает, что происходит". Маск раскрыл истинную роль Байдена

"Едва понимает, что происходит". Маск раскрыл истинную роль Байдена - 03.04.2024, ПРАЙМ

"Едва понимает, что происходит". Маск раскрыл истинную роль Байдена

Американский лидер Джо Байден не осознает, что происходит, выполняя функции ширмы, заявил американский миллиардер Илон Маск. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T18:18+0300

2024-04-03T18:18+0300

2024-04-03T18:31+0300

политика

илон маск

байден

https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187855_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_3120f6ae50bb6bb1ff6120d887ac5399.jpg

ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден не осознает, что происходит, выполняя функции ширмы, заявил американский миллиардер Илон Маск."Очевидно, Байден едва понимает, что происходит. Он является трагической ширмой для политической машины крайне левых", — указал Маск в соцсети Х. Ранее бизнесмен голосовал за демократов, однако теперь полагает, что Соединенные Штаты спасут только республиканцы.Илон Маск — американский изобретатель и миллиардер. Журнал Forbes впервые официально назвал его богатейшим человеком Земли с состоянием 219 миллиардов долларов. Он известен производством электромобилей Tesla и космической компанией SpaceX, которая в 2020 году совершила первый в истории частный пилотируемый запуск в космос корабля Crew Dragon.

https://1prime.ru/20240331/predskazanie-846895358.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, байден