https://1prime.ru/20240403/sovbez-847027399.html
ВСУ прибегают к терроризму от бессилия на поле боя, заявил Патрушев
ВСУ прибегают к терроризму от бессилия на поле боя, заявил Патрушев - 03.04.2024, ПРАЙМ
ВСУ прибегают к терроризму от бессилия на поле боя, заявил Патрушев
Вооруженные силы Украины и НАТО бессильны на поле боя, поэтому вынуждены обращаться к терроризму, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в рамках XIX... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T11:06+0300
2024-04-03T11:06+0300
2024-04-03T11:20+0300
россия
николай патрушев
совбез
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/95/842129500_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_0b5a3c4e33bf0bb73c74aea5c4b33132.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины и НАТО бессильны на поле боя, поэтому вынуждены обращаться к терроризму, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в рамках XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане."В условиях, когда на поле боя ВСУ и НАТО сделать уже ничего не могут, противник от бессилия все чаще прибегает к террористическим методам", - сказал Патрушев.Он также добавил, что следы теракта в подмосковном "Крокусе" ведут к украинским спецслужбам, но отметил, что киевский режим полностью контролируется Соединенными Штатами.Он отметил, что Вашингтон пытается навязать идею о том, что теракт совершили сторонники радикальной исламской идеологии, возможно, члены афганского отделения ИГИЛ*.Патрушев призвал оперативно установить заказчика и спонсора этого преступления. Он отметил, что преступники, совершившие теракт, и их сообщники были задержаны при попытке прорыва к российской границе, где украинская сторона готовила "окно" для перехода.Кроме того, глава Совбеза России выразил благодарность коллегам из ШОС за решительное осуждение произошедшего теракта в подмосковном "Крокусе".Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://1prime.ru/20240403/matvienko-847026415.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/95/842129500_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_f94f9f66b21645684572b2d0d2e1add0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев, совбез, новости
РОССИЯ, Николай Патрушев, Совбез, Новости
ВСУ прибегают к терроризму от бессилия на поле боя, заявил Патрушев
Патрушев: от бессилия на поле боя противник все чаще прибегает к терроризму
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины и НАТО бессильны на поле боя, поэтому вынуждены обращаться к терроризму, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в рамках XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане.
"В условиях, когда на поле боя ВСУ и НАТО сделать уже ничего не могут, противник от бессилия все чаще прибегает к террористическим методам", - сказал Патрушев.
Он также добавил, что следы теракта в подмосковном "Крокусе" ведут к украинским спецслужбам, но отметил, что киевский режим полностью контролируется Соединенными Штатами.
Он отметил, что Вашингтон пытается навязать идею о том, что теракт совершили сторонники радикальной исламской идеологии, возможно, члены афганского отделения ИГИЛ*.
Патрушев призвал оперативно установить заказчика и спонсора этого преступления. Он отметил, что преступники, совершившие теракт, и их сообщники были задержаны при попытке прорыва к российской границе, где украинская сторона готовила "окно" для перехода.
Кроме того, глава Совбеза России выразил благодарность коллегам из ШОС за решительное осуждение произошедшего теракта в подмосковном "Крокусе".
Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Матвиенко обещала суровое наказание причастным к теракту в "Крокусе"