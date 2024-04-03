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ВСУ прибегают к терроризму от бессилия на поле боя, заявил Патрушев

ВСУ прибегают к терроризму от бессилия на поле боя, заявил Патрушев - 03.04.2024, ПРАЙМ

ВСУ прибегают к терроризму от бессилия на поле боя, заявил Патрушев

Вооруженные силы Украины и НАТО бессильны на поле боя, поэтому вынуждены обращаться к терроризму, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в рамках XIX... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T11:06+0300

2024-04-03T11:06+0300

2024-04-03T11:20+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины и НАТО бессильны на поле боя, поэтому вынуждены обращаться к терроризму, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в рамках XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане."В условиях, когда на поле боя ВСУ и НАТО сделать уже ничего не могут, противник от бессилия все чаще прибегает к террористическим методам", - сказал Патрушев.Он также добавил, что следы теракта в подмосковном "Крокусе" ведут к украинским спецслужбам, но отметил, что киевский режим полностью контролируется Соединенными Штатами.Он отметил, что Вашингтон пытается навязать идею о том, что теракт совершили сторонники радикальной исламской идеологии, возможно, члены афганского отделения ИГИЛ*.Патрушев призвал оперативно установить заказчика и спонсора этого преступления. Он отметил, что преступники, совершившие теракт, и их сообщники были задержаны при попытке прорыва к российской границе, где украинская сторона готовила "окно" для перехода.Кроме того, глава Совбеза России выразил благодарность коллегам из ШОС за решительное осуждение произошедшего теракта в подмосковном "Крокусе".Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.*Террористическая организация, запрещенная в России

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россия, николай патрушев, совбез, новости