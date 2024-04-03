https://1prime.ru/20240403/spetsoperatsiya-847052085.html

Начнутся скоро. На Украине анонсировали "серьезные стратегические бои"

Начнутся скоро. На Украине анонсировали "серьезные стратегические бои" - 03.04.2024, ПРАЙМ

Начнутся скоро. На Украине анонсировали "серьезные стратегические бои"

Крупномасштабные бои начнутся в зоне СВО, они будут иметь стратегическое значение. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T17:22+0300

2024-04-03T17:22+0300

2024-04-03T17:22+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Крупномасштабные бои начнутся в зоне СВО, они будут иметь стратегическое значение. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Кампания, которая будет летом. Нас ожидают очень серьезные бои, которые в принципе будут решать вопросы уже оперативно-стратегического уровня", - сказал он.По словам Старикова, украинские власти и СМИ лгут о реальном положении дел на фронте. Он пожаловался, что из-за этого Запад считает, что Украине больше не нужно оружие.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://1prime.ru/20240403/nato-847041792.html

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