https://1prime.ru/20240403/spetsoperatsiya-na-ukraine-847024890.html

Германия и США отвергли идею Макрона об отношениях с Россией, пишут СМИ

Германия и США отвергли идею Макрона об отношениях с Россией, пишут СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ

Германия и США отвергли идею Макрона об отношениях с Россией, пишут СМИ

Главы Германии и США выступили против предложения французского президента Эммануэля Макрона занять по отношению к России позицию "стратегической... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T10:02+0300

2024-04-03T10:02+0300

2024-04-03T10:03+0300

спецоперация на украине

россия

европа

украина

эммануэль макрон

франция

сво

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Главы Германии и США выступили против предложения французского президента Эммануэля Макрона занять по отношению к России позицию "стратегической двусмысленности", сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на оставшихся анонимными чиновников.Так, по данным газеты, еще в феврале Макрон провел телефонные переговоры с Байденом и Шольцем, в ходе которым пытался убедить их занять "занять позицию стратегической двусмысленности по отношению к России, которая оставила бы все военные варианты на столе". Президент Франции надеялся, что это станет основой обсуждения стратегии Запада в украинском конфликте и ее потенциальное изменение.В этой связи издание отмечает, что подобная идея представляла собой радикальный отход от позиции, которой офис Байдена придерживался с начала российской спецоперации, и которая была направлена на избежание действий по провокации Москвы и возможной эскалации.Кроме того, сообщалось, что в разговоре с Байденом и Шольцем Макрон подчеркнул, что хочет использовать саммит в Париже для отправки соответствующего сигнала российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, западные столицы должны перестать исключать военные варианты и нужно обнародовать новый подход после саммита. В свою очередь канцлер Шольц заявил, что если Макрон сделает это, то он сам и другие лидеры будут вынуждены отвергнуть его идею.Позднее, в ходе самого саммита, Макрон "поразил" своих союзников своими заявлениями о том, что исключать ни один военный вариант, даже размещение войск из стран НАТО, нельзя.

https://1prime.ru/20240401/makron-846911353.html

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украина

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россия, европа, украина, эммануэль макрон, франция, сво