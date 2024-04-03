https://1prime.ru/20240403/spetsoperatsiya-na-ukraine-847024890.html
Германия и США отвергли идею Макрона об отношениях с Россией, пишут СМИ
Германия и США отвергли идею Макрона об отношениях с Россией, пишут СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ
Германия и США отвергли идею Макрона об отношениях с Россией, пишут СМИ
Главы Германии и США выступили против предложения французского президента Эммануэля Макрона занять по отношению к России позицию "стратегической... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T10:02+0300
2024-04-03T10:02+0300
2024-04-03T10:03+0300
спецоперация на украине
россия
европа
украина
эммануэль макрон
франция
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Главы Германии и США выступили против предложения французского президента Эммануэля Макрона занять по отношению к России позицию "стратегической двусмысленности", сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на оставшихся анонимными чиновников.Так, по данным газеты, еще в феврале Макрон провел телефонные переговоры с Байденом и Шольцем, в ходе которым пытался убедить их занять "занять позицию стратегической двусмысленности по отношению к России, которая оставила бы все военные варианты на столе". Президент Франции надеялся, что это станет основой обсуждения стратегии Запада в украинском конфликте и ее потенциальное изменение.В этой связи издание отмечает, что подобная идея представляла собой радикальный отход от позиции, которой офис Байдена придерживался с начала российской спецоперации, и которая была направлена на избежание действий по провокации Москвы и возможной эскалации.Кроме того, сообщалось, что в разговоре с Байденом и Шольцем Макрон подчеркнул, что хочет использовать саммит в Париже для отправки соответствующего сигнала российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, западные столицы должны перестать исключать военные варианты и нужно обнародовать новый подход после саммита. В свою очередь канцлер Шольц заявил, что если Макрон сделает это, то он сам и другие лидеры будут вынуждены отвергнуть его идею.Позднее, в ходе самого саммита, Макрон "поразил" своих союзников своими заявлениями о том, что исключать ни один военный вариант, даже размещение войск из стран НАТО, нельзя.
https://1prime.ru/20240401/makron-846911353.html
европа
украина
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b4db5b0ec4b4e46e7ee1e5b4577dd436.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, украина, эммануэль макрон, франция, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ, СВО
Германия и США отвергли идею Макрона об отношениях с Россией, пишут СМИ
WSJ: Байден и Шольц отвергли идею Макрона об отношениях с Россией
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ.
Главы Германии и США выступили против предложения французского президента Эммануэля Макрона занять по отношению к России позицию "стратегической двусмысленности", сообщает
издание Wall Street Journal, ссылаясь на оставшихся анонимными чиновников.
Так, по данным газеты, еще в феврале Макрон провел телефонные переговоры с Байденом и Шольцем, в ходе которым пытался убедить их занять "занять позицию стратегической двусмысленности по отношению к России, которая оставила бы все военные варианты на столе". Президент Франции надеялся, что это станет основой обсуждения стратегии Запада в украинском конфликте и ее потенциальное изменение.
Дипломат Гаврилов назвал слова Макрона подтверждением успешных действий РФ
В этой связи издание отмечает, что подобная идея представляла собой радикальный отход от позиции, которой офис Байдена придерживался с начала российской спецоперации, и которая была направлена на избежание действий по провокации Москвы и возможной эскалации.
Кроме того, сообщалось, что в разговоре с Байденом и Шольцем Макрон подчеркнул, что хочет использовать саммит в Париже для отправки соответствующего сигнала российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, западные столицы должны перестать исключать военные варианты и нужно обнародовать новый подход после саммита.
В свою очередь канцлер Шольц заявил, что если Макрон сделает это, то он сам и другие лидеры будут вынуждены отвергнуть его идею.
Позднее, в ходе самого саммита, Макрон "поразил" своих союзников своими заявлениями о том, что исключать ни один военный вариант, даже размещение войск из стран НАТО, нельзя.