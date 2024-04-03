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Германия и США отвергли идею Макрона об отношениях с Россией, пишут СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Германия и США отвергли идею Макрона об отношениях с Россией, пишут СМИ
Германия и США отвергли идею Макрона об отношениях с Россией, пишут СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ
Германия и США отвергли идею Макрона об отношениях с Россией, пишут СМИ
Главы Германии и США выступили против предложения французского президента Эммануэля Макрона занять по отношению к России позицию "стратегической... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T10:02+0300
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спецоперация на украине
россия
европа
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Главы Германии и США выступили против предложения французского президента Эммануэля Макрона занять по отношению к России позицию "стратегической двусмысленности", сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на оставшихся анонимными чиновников.Так, по данным газеты, еще в феврале Макрон провел телефонные переговоры с Байденом и Шольцем, в ходе которым пытался убедить их занять "занять позицию стратегической двусмысленности по отношению к России, которая оставила бы все военные варианты на столе". Президент Франции надеялся, что это станет основой обсуждения стратегии Запада в украинском конфликте и ее потенциальное изменение.В этой связи издание отмечает, что подобная идея представляла собой радикальный отход от позиции, которой офис Байдена придерживался с начала российской спецоперации, и которая была направлена на избежание действий по провокации Москвы и возможной эскалации.Кроме того, сообщалось, что в разговоре с Байденом и Шольцем Макрон подчеркнул, что хочет использовать саммит в Париже для отправки соответствующего сигнала российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, западные столицы должны перестать исключать военные варианты и нужно обнародовать новый подход после саммита. В свою очередь канцлер Шольц заявил, что если Макрон сделает это, то он сам и другие лидеры будут вынуждены отвергнуть его идею.Позднее, в ходе самого саммита, Макрон "поразил" своих союзников своими заявлениями о том, что исключать ни один военный вариант, даже размещение войск из стран НАТО, нельзя.
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россия, европа, украина, эммануэль макрон, франция, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ, СВО
10:02 03.04.2024 (обновлено: 10:03 03.04.2024)
 
Германия и США отвергли идею Макрона об отношениях с Россией, пишут СМИ

WSJ: Байден и Шольц отвергли идею Макрона об отношениях с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Главы Германии и США выступили против предложения французского президента Эммануэля Макрона занять по отношению к России позицию "стратегической двусмысленности", сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на оставшихся анонимными чиновников.
Так, по данным газеты, еще в феврале Макрон провел телефонные переговоры с Байденом и Шольцем, в ходе которым пытался убедить их занять "занять позицию стратегической двусмысленности по отношению к России, которая оставила бы все военные варианты на столе". Президент Франции надеялся, что это станет основой обсуждения стратегии Запада в украинском конфликте и ее потенциальное изменение.
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В этой связи издание отмечает, что подобная идея представляла собой радикальный отход от позиции, которой офис Байдена придерживался с начала российской спецоперации, и которая была направлена на избежание действий по провокации Москвы и возможной эскалации.
Кроме того, сообщалось, что в разговоре с Байденом и Шольцем Макрон подчеркнул, что хочет использовать саммит в Париже для отправки соответствующего сигнала российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, западные столицы должны перестать исключать военные варианты и нужно обнародовать новый подход после саммита.
В свою очередь канцлер Шольц заявил, что если Макрон сделает это, то он сам и другие лидеры будут вынуждены отвергнуть его идею.
Позднее, в ходе самого саммита, Макрон "поразил" своих союзников своими заявлениями о том, что исключать ни один военный вариант, даже размещение войск из стран НАТО, нельзя.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЕВРОПАУКРАИНАЭммануэль МакронФРАНЦИЯСВО
 
 
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