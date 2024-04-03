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Ситуация критическая. Генерал ВСУ сообщил о массированных ударах России - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240403/svo-847056393.html
Ситуация критическая. Генерал ВСУ сообщил о массированных ударах России
Ситуация критическая. Генерал ВСУ сообщил о массированных ударах России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Ситуация критическая. Генерал ВСУ сообщил о массированных ударах России
Важные объекты на территории Украины попадают под удары российской стороны, так как система ПВО Киева не справляется, сообщил отставной генерал ВСУ Сергей... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T19:44+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Важные объекты на территории Украины попадают под удары российской стороны, так как система ПВО Киева не справляется, сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Спецпроект Сергея Мамаева"."Ситуация (с противовоздушной обороной. — Прим. ред.) критическая. О ней думают все, кто сейчас находится на территории Украины. Для меня понятно, что мы не обратили нужного внимания на развертывание более мощной системы ПВО", — указал эксперт.Он добавил, что украинские силы ПВО не тянут такое огромное количество атак со стороны России.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.
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сво
Спецоперация на Украине, СВО
19:44 03.04.2024 (обновлено: 19:46 03.04.2024)
 
Ситуация критическая. Генерал ВСУ сообщил о массированных ударах России

Генерал ВСУ: Россия наносит массированные удары по стратегическим объектам Украины

© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Paris CapersУстановка HIMARS
Установка HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Paris Capers
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Важные объекты на территории Украины попадают под удары российской стороны, так как система ПВО Киева не справляется, сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Спецпроект Сергея Мамаева".
"Ситуация (с противовоздушной обороной. — Прим. ред.) критическая. О ней думают все, кто сейчас находится на территории Украины. Для меня понятно, что мы не обратили нужного внимания на развертывание более мощной системы ПВО", — указал эксперт.
Он добавил, что украинские силы ПВО не тянут такое огромное количество атак со стороны России.
Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
ВСУ прибегают к терроризму от бессилия на поле боя, заявил Патрушев
11:06
 
Спецоперация на УкраинеСВО
 
 
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