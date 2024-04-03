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Эксперт предрек мировой экономике шок из-за новых антироссийских санкций

Эксперт предрек мировой экономике шок из-за новых антироссийских санкций - 03.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт предрек мировой экономике шок из-за новых антироссийских санкций

Рестрикции и ограничения, введённые против Москвы, могут вызвать шок в мировой экономике, что больно ударит и по стран Запада и по доходам их граждан, заявил... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T18:28+0300

2024-04-03T18:28+0300

2024-04-03T18:28+0300

энергетика

российская нефть

газ и нефть

санкции против рф

потолок цен на нефть

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Рестрикции и ограничения, введённые против Москвы, могут вызвать шок в мировой экономике, что больно ударит и по стран Запада и по доходам их граждан, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев."Если пофантазировать, Запад может спровоцировать шоковую ситуацию в мире, которая приведет, например, к резкому, а главное долгосрочному падению цен (до 30 долларов, например, за баррель) на энергоносители. Что существенно обвалит наши экспортные доходы", - сказал он.Глава совета заявил, что уже видит в странах Запада "некоторое отрезвление, понимание того, что, как ни крути, любые санкции искажают нормальные рыночные отношения между государствами".Западные аналитики не раз высказывали мнение, что России удалось обойти нефтяные санкции, в том числе благодаря "лазейке в нефтепереработке" и игнорированию трейдерами запретов. К концу 2023 года влияние рестрикций ослабло. Кроме того, Индия нарастила закупки российской нефти на 134% за последний год, что составляет примерно половину всего морского нефтяного экспорта из России, отмечало издание Polotico.Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости 4 апреля в 11.00 мск.

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российская нефть, газ и нефть, санкции против рф, потолок цен на нефть