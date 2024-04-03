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"Смехотворно". В конгрессе США резко высказались об Украине

"Смехотворно". В конгрессе США резко высказались об Украине - 03.04.2024, ПРАЙМ

"Смехотворно". В конгрессе США резко высказались об Украине

выделение Украине нового пакета помощи в виде кредита недопустимо, Киев не вернет США деньги, заявила в соцсети Х конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. | 03.04.2024, ПРАЙМ

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2024-04-03T11:14+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. выделение Украине нового пакета помощи в виде кредита недопустимо, Киев не вернет США деньги, заявила в соцсети Х конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПозднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект. На этом фоне республиканцы предложили новый вариант помощи Украине в форме займов."Совершенно нелепо и смехотворно даже пытаться убедить американцев, что Украина когда-либо вернет эти деньги!" — - написала Грин.По ее словам, Вашингтон и так направляет Киеву по миллиарду долларов в месяц для поддержания деятельности местного правительства и выплат пенсий.Политик также задалась вопросом, почему Америка не способствует установлению мира на Украине.

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