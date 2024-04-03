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"Смехотворно". В конгрессе США резко высказались об Украине - 03.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240403/ukraina-847028090.html
"Смехотворно". В конгрессе США резко высказались об Украине
"Смехотворно". В конгрессе США резко высказались об Украине - 03.04.2024, ПРАЙМ
"Смехотворно". В конгрессе США резко высказались об Украине
выделение Украине нового пакета помощи в виде кредита недопустимо, Киев не вернет США деньги, заявила в соцсети Х конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T11:14+0300
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спецоперация на украине
украина
сша
помощь украине
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. выделение Украине нового пакета помощи в виде кредита недопустимо, Киев не вернет США деньги, заявила в соцсети Х конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПозднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект. На этом фоне республиканцы предложили новый вариант помощи Украине в форме займов."Совершенно нелепо и смехотворно даже пытаться убедить американцев, что Украина когда-либо вернет эти деньги!" — - написала Грин.По ее словам, Вашингтон и так направляет Киеву по миллиарду долларов в месяц для поддержания деятельности местного правительства и выплат пенсий.Политик также задалась вопросом, почему Америка не способствует установлению мира на Украине.
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украина, сша, помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, помощь Украине
11:14 03.04.2024
 
"Смехотворно". В конгрессе США резко высказались об Украине

Конгрессвумен Грин: Украина никогда не вернет США потраченные на нее средства

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. выделение Украине нового пакета помощи в виде кредита недопустимо, Киев не вернет США деньги, заявила в соцсети Х конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.
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Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект. На этом фоне республиканцы предложили новый вариант помощи Украине в форме займов.
"Совершенно нелепо и смехотворно даже пытаться убедить американцев, что Украина когда-либо вернет эти деньги!" — - написала Грин.
По ее словам, Вашингтон и так направляет Киеву по миллиарду долларов в месяц для поддержания деятельности местного правительства и выплат пенсий.
Политик также задалась вопросом, почему Америка не способствует установлению мира на Украине.
Рейхстаг, Берлин, Германия
Посла Украины высмеяли за недовольство "свободой слова" в Германии
3 апреля, 06:42
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАпомощь Украине
 
 
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