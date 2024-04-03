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"Бесконечно": Зеленскому сообщили о зловещем плане Запада по Украине
"Бесконечно": Зеленскому сообщили о зловещем плане Запада по Украине - 03.04.2024, ПРАЙМ
"Бесконечно": Зеленскому сообщили о зловещем плане Запада по Украине
Страны коллективного Запада делают все возможное, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше. Такое мнение в социальной сети Х выразил американский... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T09:51+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Страны коллективного Запада делают все возможное, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше. Такое мнение в социальной сети Х выразил американский миллиардер Дэвид Сакс."Цель — бесконечный конфликт", — сказал он.По словам Сакса, существует определенный план, согласно которому Запад продолжит поставки оружия Киеву, даже если Дональд Трамп одержит победу на грядущих президентских выборах в Соединенных Штатах. Таким образом, поставки будут продолжаться, даже если новый глава Белого дома захочет их остановить, заключил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным газеты Politico, НАТО рассматривает возможность взять на себя роль в управлении контактной группой, которая оказывает помощь Украине и координирует поставки оружия. Это делается из-за опасений относительно возможного возвращения Дональда Трампа к власти. Такой переход к управлению со стороны НАТО сделает помощь Украине от западных стран устойчивой к изменениям в Европейском союзе и Соединенных Штатах, отметили в издании.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах. В Кремле неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву только препятствуют переговорам и имеют отрицательное влияние.
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Вооружения, США, УКРАИНА, оружие, Новости
"Бесконечно": Зеленскому сообщили о зловещем плане Запада по Украине
Миллиардер Сакс: Запад хочет, чтобы конфликт на Украине длился вечно
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ.
Страны коллективного Запада делают все возможное, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше. Такое мнение в социальной сети Х выразил
американский миллиардер Дэвид Сакс.
"Цель — бесконечный конфликт", — сказал он.
По словам Сакса, существует определенный план, согласно которому Запад продолжит поставки оружия Киеву, даже если Дональд Трамп одержит победу на грядущих президентских выборах в Соединенных Штатах. Таким образом, поставки будут продолжаться, даже если новый глава Белого дома захочет их остановить, заключил он.
По данным газеты Politico, НАТО рассматривает возможность взять на себя роль в управлении контактной группой, которая оказывает помощь Украине и координирует поставки оружия. Это делается из-за опасений относительно возможного возвращения Дональда Трампа к власти.
Такой переход к управлению со стороны НАТО сделает помощь Украине от западных стран устойчивой к изменениям в Европейском союзе и Соединенных Штатах, отметили в издании.
В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
В Кремле неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву только препятствуют переговорам и имеют отрицательное влияние.
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