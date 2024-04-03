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Guardian: Киев признал невозможность победы на поле боя
Guardian: Киев признал невозможность победы на поле боя - 03.04.2024, ПРАЙМ
Guardian: Киев признал невозможность победы на поле боя
Киевский режим пытается атаковать территорию России, поскольку для него победа на поле боя "на данный момент невозможна", сообщает британская газета Guardian со | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T11:29+0300
2024-04-03T11:29+0300
2024-04-03T11:29+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Киевский режим пытается атаковать территорию России, поскольку для него победа на поле боя "на данный момент невозможна", сообщает британская газета Guardian со ссылкой на заместителя начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадима Скибицкого."Он заявил, что победа на поле боя на данный момент невозможна с учетом военного превосходства России, дефицита истребителей и артснарядов у Украины, и указал на то, что у Киева "нет выбора", кроме как перенести сражения... в тыл врага", - сказано в публикации.Согласно словам чиновника, Украина использует модель НАТО, основанную на выборе и уничтожении нескольких ключевых целей. С марта этого года украинские Беспилотные Летательные Аппараты (БПЛА) атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах, включая Нижегородскую, Самарскую, Рязанскую области и Краснодарский край.Также в марте украинские специальные оперативные группы (ДРГ) пытались проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей, но были остановлены российскими войсками.Ранее телеканал CNN сообщил, что Украина совместно с союзниками разрабатывает планы полетов беспилотников для атаки целей на территории России.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
Guardian: Киев признал невозможность победы на поле боя
Guardian: Киев признал, что атаки территории РФ вызваны невозможностью победы на поле боя
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ.
Киевский режим пытается атаковать территорию России, поскольку для него победа на поле боя "на данный момент невозможна", сообщает
британская газета Guardian со ссылкой на заместителя начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадима Скибицкого.
"Он заявил, что победа на поле боя на данный момент невозможна с учетом военного превосходства России, дефицита истребителей и артснарядов у Украины, и указал на то, что у Киева "нет выбора", кроме как перенести сражения... в тыл врага", - сказано в публикации.
Согласно словам чиновника, Украина использует модель НАТО, основанную на выборе и уничтожении нескольких ключевых целей. С марта этого года украинские Беспилотные Летательные Аппараты (БПЛА) атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах, включая Нижегородскую, Самарскую, Рязанскую области и Краснодарский край.
Также в марте украинские специальные оперативные группы (ДРГ) пытались проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей, но были остановлены российскими войсками.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Украина совместно с союзниками разрабатывает планы полетов беспилотников для атаки целей на территории России.
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