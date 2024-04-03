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Guardian: Киев признал невозможность победы на поле боя - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Guardian: Киев признал невозможность победы на поле боя
Guardian: Киев признал невозможность победы на поле боя - 03.04.2024, ПРАЙМ
Guardian: Киев признал невозможность победы на поле боя
Киевский режим пытается атаковать территорию России, поскольку для него победа на поле боя "на данный момент невозможна", сообщает британская газета Guardian со | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T11:29+0300
2024-04-03T11:29+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Киевский режим пытается атаковать территорию России, поскольку для него победа на поле боя "на данный момент невозможна", сообщает британская газета Guardian со ссылкой на заместителя начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадима Скибицкого."Он заявил, что победа на поле боя на данный момент невозможна с учетом военного превосходства России, дефицита истребителей и артснарядов у Украины, и указал на то, что у Киева "нет выбора", кроме как перенести сражения... в тыл врага", - сказано в публикации.Согласно словам чиновника, Украина использует модель НАТО, основанную на выборе и уничтожении нескольких ключевых целей. С марта этого года украинские Беспилотные Летательные Аппараты (БПЛА) атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах, включая Нижегородскую, Самарскую, Рязанскую области и Краснодарский край.Также в марте украинские специальные оперативные группы (ДРГ) пытались проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей, но были остановлены российскими войсками.Ранее телеканал CNN сообщил, что Украина совместно с союзниками разрабатывает планы полетов беспилотников для атаки целей на территории России.
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украина, россия, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
11:29 03.04.2024
 
Guardian: Киев признал невозможность победы на поле боя

Guardian: Киев признал, что атаки территории РФ вызваны невозможностью победы на поле боя

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Киевский режим пытается атаковать территорию России, поскольку для него победа на поле боя "на данный момент невозможна", сообщает британская газета Guardian со ссылкой на заместителя начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадима Скибицкого.
"Он заявил, что победа на поле боя на данный момент невозможна с учетом военного превосходства России, дефицита истребителей и артснарядов у Украины, и указал на то, что у Киева "нет выбора", кроме как перенести сражения... в тыл врага", - сказано в публикации.
Согласно словам чиновника, Украина использует модель НАТО, основанную на выборе и уничтожении нескольких ключевых целей. С марта этого года украинские Беспилотные Летательные Аппараты (БПЛА) атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах, включая Нижегородскую, Самарскую, Рязанскую области и Краснодарский край.
Также в марте украинские специальные оперативные группы (ДРГ) пытались проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей, но были остановлены российскими войсками.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Украина совместно с союзниками разрабатывает планы полетов беспилотников для атаки целей на территории России.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯНовости
 
 
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