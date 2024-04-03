https://1prime.ru/20240403/vengriya-847052899.html
Венгрия выступила против координации поставок оружия Киеву через НАТО
Венгрия выступила против координации поставок оружия Киеву через НАТО - 03.04.2024, ПРАЙМ
Венгрия выступила против координации поставок оружия Киеву через НАТО
НАТО намерена увеличить свою координационную роль в отправке вооружения на Украину, а также подготовке военных, Венгрия выступает против. Об этом заявил глава... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T17:40+0300
2024-04-03T17:40+0300
2024-04-03T17:56+0300
спецоперация на украине
нато
украина
венгрия
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/83855/30/838553010_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_12abc2371d5542f31e9b4b6b99c14e5b.jpg
БУДАПЕШТ, 3 апр - ПРАЙМ. НАТО намерена увеличить свою координационную роль в отправке вооружения на Украину, а также подготовке военных, Венгрия выступает против. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.3 апреля состоялась встреча министров иностранных дел стран-членов альянса. По словам Сийярто, на заседании озвучили предложения, которые грозят переходом красной линии. Так, НАТО может увеличить координацию в согласовании поставок оружия Украине и подготовки солдат, пояснил он. При этом, напомнил министр, Будапешт призывал альянс подумать о последствиях такого решения."Поскольку подавляющее большинство стран НАТО, скажем, 31 страна, согласны в тем, что координационную роль НАТО в подготовке солдат и поставках оружия надо увеличить, в этом отношении начнутся работы по планированию", - отметл он в соцсетях.При этом Сийярто подчеркнул, что Венгрия не будет принимать в этом участие.
https://1prime.ru/20240403/nato-847041153.html
украина
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83855/30/838553010_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_31c1f76d9d0b9fa2dfc031100ffb6e0d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, украина, венгрия, помощь украине
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, помощь Украине
Венгрия выступила против координации поставок оружия Киеву через НАТО
Сийярто: НАТО хочет увеличить координацию поставок оружия Киеву, Венгрия против
БУДАПЕШТ, 3 апр - ПРАЙМ. НАТО намерена увеличить свою координационную роль в отправке вооружения на Украину, а также подготовке военных, Венгрия выступает против. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
3 апреля состоялась встреча министров иностранных дел стран-членов альянса. По словам Сийярто, на заседании озвучили предложения, которые грозят переходом красной линии. Так, НАТО может увеличить координацию в согласовании поставок оружия Украине и подготовки солдат, пояснил он. При этом, напомнил министр, Будапешт призывал альянс подумать о последствиях такого решения.
"Поскольку подавляющее большинство стран НАТО, скажем, 31 страна, согласны в тем, что координационную роль НАТО в подготовке солдат и поставках оружия надо увеличить, в этом отношении начнутся работы по планированию", - отметл он в соцсетях.
При этом Сийярто подчеркнул, что Венгрия не будет принимать в этом участие.
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков