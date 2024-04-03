Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия выступила против координации поставок оружия Киеву через НАТО - 03.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240403/vengriya-847052899.html
Венгрия выступила против координации поставок оружия Киеву через НАТО
Венгрия выступила против координации поставок оружия Киеву через НАТО - 03.04.2024, ПРАЙМ
Венгрия выступила против координации поставок оружия Киеву через НАТО
НАТО намерена увеличить свою координационную роль в отправке вооружения на Украину, а также подготовке военных, Венгрия выступает против. Об этом заявил глава... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T17:40+0300
2024-04-03T17:56+0300
спецоперация на украине
нато
украина
венгрия
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/83855/30/838553010_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_12abc2371d5542f31e9b4b6b99c14e5b.jpg
БУДАПЕШТ, 3 апр - ПРАЙМ. НАТО намерена увеличить свою координационную роль в отправке вооружения на Украину, а также подготовке военных, Венгрия выступает против. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.3 апреля состоялась встреча министров иностранных дел стран-членов альянса. По словам Сийярто, на заседании озвучили предложения, которые грозят переходом красной линии. Так, НАТО может увеличить координацию в согласовании поставок оружия Украине и подготовки солдат, пояснил он. При этом, напомнил министр, Будапешт призывал альянс подумать о последствиях такого решения."Поскольку подавляющее большинство стран НАТО, скажем, 31 страна, согласны в тем, что координационную роль НАТО в подготовке солдат и поставках оружия надо увеличить, в этом отношении начнутся работы по планированию", - отметл он в соцсетях.При этом Сийярто подчеркнул, что Венгрия не будет принимать в этом участие.
https://1prime.ru/20240403/nato-847041153.html
украина
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83855/30/838553010_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_31c1f76d9d0b9fa2dfc031100ffb6e0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, украина, венгрия, помощь украине
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, помощь Украине
17:40 03.04.2024 (обновлено: 17:56 03.04.2024)
 
Венгрия выступила против координации поставок оружия Киеву через НАТО

Сийярто: НАТО хочет увеличить координацию поставок оружия Киеву, Венгрия против

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 3 апр - ПРАЙМ. НАТО намерена увеличить свою координационную роль в отправке вооружения на Украину, а также подготовке военных, Венгрия выступает против. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
3 апреля состоялась встреча министров иностранных дел стран-членов альянса. По словам Сийярто, на заседании озвучили предложения, которые грозят переходом красной линии. Так, НАТО может увеличить координацию в согласовании поставок оружия Украине и подготовки солдат, пояснил он. При этом, напомнил министр, Будапешт призывал альянс подумать о последствиях такого решения.
"Поскольку подавляющее большинство стран НАТО, скажем, 31 страна, согласны в тем, что координационную роль НАТО в подготовке солдат и поставках оружия надо увеличить, в этом отношении начнутся работы по планированию", - отметл он в соцсетях.
При этом Сийярто подчеркнул, что Венгрия не будет принимать в этом участие.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков
13:51
 
Спецоперация на УкраинеНАТОУКРАИНАВЕНГРИЯпомощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала