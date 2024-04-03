https://1prime.ru/20240403/vengriya-847052899.html

Венгрия выступила против координации поставок оружия Киеву через НАТО

Венгрия выступила против координации поставок оружия Киеву через НАТО - 03.04.2024, ПРАЙМ

Венгрия выступила против координации поставок оружия Киеву через НАТО

НАТО намерена увеличить свою координационную роль в отправке вооружения на Украину, а также подготовке военных, Венгрия выступает против. Об этом заявил глава... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T17:40+0300

2024-04-03T17:40+0300

2024-04-03T17:56+0300

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БУДАПЕШТ, 3 апр - ПРАЙМ. НАТО намерена увеличить свою координационную роль в отправке вооружения на Украину, а также подготовке военных, Венгрия выступает против. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.3 апреля состоялась встреча министров иностранных дел стран-членов альянса. По словам Сийярто, на заседании озвучили предложения, которые грозят переходом красной линии. Так, НАТО может увеличить координацию в согласовании поставок оружия Украине и подготовки солдат, пояснил он. При этом, напомнил министр, Будапешт призывал альянс подумать о последствиях такого решения."Поскольку подавляющее большинство стран НАТО, скажем, 31 страна, согласны в тем, что координационную роль НАТО в подготовке солдат и поставках оружия надо увеличить, в этом отношении начнутся работы по планированию", - отметл он в соцсетях.При этом Сийярто подчеркнул, что Венгрия не будет принимать в этом участие.

https://1prime.ru/20240403/nato-847041153.html

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