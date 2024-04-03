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Стоимость золота достигла исторического максимума

Стоимость золота достигла исторического максимума - 03.04.2024, ПРАЙМ

Стоимость золота достигла исторического максимума

Цена на золото в среду утром понимается до 2305 долларов за тройскую унцию, впервые преодолев отметку в 2300 долларов, свидетельствуют данные торгов. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T08:13+0300

2024-04-03T08:13+0300

2024-04-03T08:13+0300

мир

золото

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром понимается до 2305 долларов за тройскую унцию, впервые преодолев отметку в 2300 долларов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.53 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 23 доллара, или на 1,01%, до 2 304,8 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель достиг нового рекорда в 2 308,85 доллара. Стоимость майского фьючерса на серебро растет на 2,15%, до 26,48 доллара за унцию. Цена на золото продолжает обновлять рекорды на фоне ряда факторов. С одной стороны, поддержкой по-прежнему служат ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит учетную ставку в текущем году. По данным CME Group, около 97% аналитиков ждут сохранения ставки ФРС в мае на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых, а в июне около 64% допускают снижение ставки. Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как это отражается на стоимости доллара, которая влияет на цену золота. Традиционно ослабление монетарной политики сдерживает доллар и поддерживает золото. Также способствует росту стоимости драгоценного металла геополитическая напряженность. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. Золото традиционно является активом-убежищем, спрос на который поднимается в случае усиления глобальных рисков.

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