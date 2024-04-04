Минфин "запасается" валютой: рубль ждет сюрприз

Российский рынок акций растет непрерывно уже шесть дней подряд. Индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,72%, до 3395,59 п., индекс РТС - на 0,82%, до 1157,39 п... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T09:05+0300
2024-04-04T09:05+0300
2024-04-04T09:05+0300
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МОСКВА. 4 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет непрерывно уже шесть дней подряд. Индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,72%, до 3395,59 п., индекс РТС - на 0,82%, до 1157,39 п. Позитивные настроения поддерживаются сильной экономической статистикой: темпы роста розничных продаж в феврале ускорились до 12,3% в годовом выражении, ВВП - до 7,7%, тогда как уровень безработицы сократился до 2,8%.Восстановление нефтегазовых доходов в марте позволяет Минфину увеличить ежедневный объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в 2,4 раза, до 11,2 млрд руб., в период с 5 апреля по 7 мая. В то же время Банк России сократит объем продажи валюты до 0,6 млрд руб. в день. Действие президентского указа об обязательной продаже валютной выручки до конца апреля, высокие цены на нефть, жесткая денежно-кредитная политика оказывают поддержку рублю, поэтому Минфин наращивает валютные резервы "про запас". Тем не менее мы не ожидаем, что тренд на укрепление рубля будет носить долгосрочный характер.Котировки Brent на многомесячных максимумах. В пользу роста цен на "черное золото" выступают эскалация конфликта на Ближнем Востоке и эффективные меры ОПЕК+ по сокращению предложения. Мониторинговый комитет альянса не рекомендовал менять параметры добычи по итогам вчерашнего заседания. Между тем США приостановили покупку нефти в стратегический резерв на фоне высоких цен. Уход крупного покупателя с рынка может привести к ослаблению позитивной тенденции на рынке нефти.М.видео планирует расширить розничную инфраструктуру за счет не менее 100 магазинов компактного формата в этом году, а также протестировать суперкомпактный формат. В I квартале текущего года ритейлер открыл 15 новых магазинов компактного формата и вышел в три новых города. Мы по-прежнему оптимистично настроены в отношении акций компании.ЛУКОЙЛ в 2023 году снизил нефтепереработку на 13,4% по сравнению с 2022 годом, до 60,7 млн тонн, на фоне продажи НПЗ ISAB в Италии. Объем переработки нефти на российских НПЗ вырос на 0,4%, до 44,2 млн тонн, на европейских НПЗ сократился на 36,5%, до 16,5 млн тонн нефти.
МОСКВА. 4 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет непрерывно уже шесть дней подряд. Индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,72%, до 3395,59 п., индекс РТС - на 0,82%, до 1157,39 п. Позитивные настроения поддерживаются сильной экономической статистикой: темпы роста розничных продаж в феврале ускорились до 12,3% в годовом выражении, ВВП - до 7,7%, тогда как уровень безработицы сократился до 2,8%.
Восстановление нефтегазовых доходов в марте позволяет Минфину увеличить ежедневный объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в 2,4 раза, до 11,2 млрд руб., в период с 5 апреля по 7 мая. В то же время Банк России сократит объем продажи валюты до 0,6 млрд руб. в день. Действие президентского указа об обязательной продаже валютной выручки до конца апреля, высокие цены на нефть, жесткая денежно-кредитная политика оказывают поддержку рублю, поэтому Минфин наращивает валютные резервы "про запас". Тем не менее мы не ожидаем, что тренд на укрепление рубля будет носить долгосрочный характер.
Котировки Brent на многомесячных максимумах. В пользу роста цен на "черное золото" выступают эскалация конфликта на Ближнем Востоке и эффективные меры ОПЕК+ по сокращению предложения. Мониторинговый комитет альянса не рекомендовал менять параметры добычи по итогам вчерашнего заседания. Между тем США приостановили покупку нефти в стратегический резерв на фоне высоких цен. Уход крупного покупателя с рынка может привести к ослаблению позитивной тенденции на рынке нефти.
М.видео планирует расширить розничную инфраструктуру за счет не менее 100 магазинов компактного формата в этом году, а также протестировать суперкомпактный формат. В I квартале текущего года ритейлер открыл 15 новых магазинов компактного формата и вышел в три новых города. Мы по-прежнему оптимистично настроены в отношении акций компании.
ЛУКОЙЛ в 2023 году снизил нефтепереработку на 13,4% по сравнению с 2022 годом, до 60,7 млн тонн, на фоне продажи НПЗ ISAB в Италии. Объем переработки нефти на российских НПЗ вырос на 0,4%, до 44,2 млн тонн, на европейских НПЗ сократился на 36,5%, до 16,5 млн тонн нефти.
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