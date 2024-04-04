Баррель вверх, рубль на месте

В среду, 3 апреля, рубль демонстрировал разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам из-за резких колебаний евро к доллару США на... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T09:10+0300
2024-04-04T09:10+0300
2024-04-04T09:10+0300
мнения аналитиков
нефть
курсы валют
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В среду, 3 апреля, рубль демонстрировал разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам из-за резких колебаний евро к доллару США на международном валютном рынке. Курс доллара к рублю снизился на 0,29%, опустившись до 92,30 рубля. В то же время курс евро к российской валюте вырос на 0,29% до 99,84 рубля, а юань подорожал на 0,01% до 12,72 рубля. В первой половине дня курс доллара опускался до отметки 91,91 рубля. Поддержку рублю могла оказывать продажа валютной выручки экспортерами согласно президентскому указу, а также позитивная динамика нефтяных котировок. Однако на американской сессии цена доллара вернулась к уровню 92,30 рубля. Ослабление рубля к доллару США сдерживалось падением индекса доллара, на которое повлияли более слабые, чем ожидалось, данные по индексу деловой активности в сфере услуг в США за март. Действительно, деловая активность в секторе услуг США в марте расширялась более медленными темпами. По данным Института управления поставками (ISM), индекс PMI для сферы услуг в США снизился в марте до 51,4 с 52,6 в феврале, не дотянув до прогнозного значения 52,7. По итогам торгов стоимость нефти марки Brent выросла на 0,29% до $89,49 за баррель. Цены на нефть растут уже пятый день подряд на фоне сразу нескольких факторов: ослабления доллара США, решения мониторингового комитета ОПЕК+ не менять согласованные ранее уровни добычи, эскалации конфликта на Ближнем Востоке и атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Курс доллара снизился после публикации новой макроэкономической статистики. Данные ISM показали, что деловая активность в сфере услуг США в марте расширялась более медленными темпами - индекс PMI опустился до 51,4 с февральских 52,6, хуже ожиданий на уровне 52,7. Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал альянсу изменять текущие объемы добычи нефти. Более того, комитет подтвердил, что действующие инструменты по балансировке рынка работают эффективно. По данным Управления энергетической информации (EIA), коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю по 29 марта выросли на 3,2 млн баррелей, хотя ожидалось их сокращение на 1,5 млн баррелей. При этом запасы бензина снизились на 4,3 млн баррелей (прогноз -0,8 млн), а дистиллятов - на 1,3 млн баррелей (прогноз -0,6 млн). В четверг, 4 апреля, в ходе азиатских торгов нефть Brent стоит около $89,56 за баррель. Покупатели достигли промежуточного уровня сопротивления. Если до конца недели не последует резкого отскока цен на фоне фиксации прибыли, то ожидается продолжение роста котировок до $96 за баррель. Торги на Московской бирже открылись с подъемом по рублевым парам. Курс доллара к рублю сохраняет боковое движение выше отметки 92 рубля. Несмотря на это, я не меняю свой прогноз на ослабление рубля до 93,30 рубля. По моему мнению, на рынке сейчас преобладает сильное влияние технических факторов, и пока сигналы на укрепление доллара к рублю не ослабнут, стоит ожидать дальнейшего снижения курса российской валюты. Индекс Мосбиржи вырос на 0,72%, до 3395,59 п. Индекс приближается к важному сопротивлению 3400 п., от которого может начаться нисходящая коррекция.
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В среду, 3 апреля, рубль демонстрировал разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам из-за резких колебаний евро к доллару США на международном валютном рынке. Курс доллара к рублю снизился на 0,29%, опустившись до 92,30 рубля. В то же время курс евро к российской валюте вырос на 0,29% до 99,84 рубля, а юань подорожал на 0,01% до 12,72 рубля.
В первой половине дня курс доллара опускался до отметки 91,91 рубля. Поддержку рублю могла оказывать продажа валютной выручки экспортерами согласно президентскому указу, а также позитивная динамика нефтяных котировок. Однако на американской сессии цена доллара вернулась к уровню 92,30 рубля. Ослабление рубля к доллару США сдерживалось падением индекса доллара, на которое повлияли более слабые, чем ожидалось, данные по индексу деловой активности в сфере услуг в США за март.
Действительно, деловая активность в секторе услуг США в марте расширялась более медленными темпами. По данным Института управления поставками (ISM), индекс PMI для сферы услуг в США снизился в марте до 51,4 с 52,6 в феврале, не дотянув до прогнозного значения 52,7.
По итогам торгов стоимость нефти марки Brent выросла на 0,29% до $89,49 за баррель. Цены на нефть растут уже пятый день подряд на фоне сразу нескольких факторов: ослабления доллара США, решения мониторингового комитета ОПЕК+ не менять согласованные ранее уровни добычи, эскалации конфликта на Ближнем Востоке и атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Курс доллара снизился после публикации новой макроэкономической статистики. Данные ISM показали, что деловая активность в сфере услуг США в марте расширялась более медленными темпами - индекс PMI опустился до 51,4 с февральских 52,6, хуже ожиданий на уровне 52,7.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал альянсу изменять текущие объемы добычи нефти. Более того, комитет подтвердил, что действующие инструменты по балансировке рынка работают эффективно.
По данным Управления энергетической информации (EIA), коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю по 29 марта выросли на 3,2 млн баррелей, хотя ожидалось их сокращение на 1,5 млн баррелей. При этом запасы бензина снизились на 4,3 млн баррелей (прогноз -0,8 млн), а дистиллятов - на 1,3 млн баррелей (прогноз -0,6 млн).
В четверг, 4 апреля, в ходе азиатских торгов нефть Brent стоит около $89,56 за баррель. Покупатели достигли промежуточного уровня сопротивления. Если до конца недели не последует резкого отскока цен на фоне фиксации прибыли, то ожидается продолжение роста котировок до $96 за баррель.
Торги на Московской бирже открылись с подъемом по рублевым парам. Курс доллара к рублю сохраняет боковое движение выше отметки 92 рубля. Несмотря на это, я не меняю свой прогноз на ослабление рубля до 93,30 рубля. По моему мнению, на рынке сейчас преобладает сильное влияние технических факторов, и пока сигналы на укрепление доллара к рублю не ослабнут, стоит ожидать дальнейшего снижения курса российской валюты.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,72%, до 3395,59 п. Индекс приближается к важному сопротивлению 3400 п., от которого может начаться нисходящая коррекция.
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