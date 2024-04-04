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Путин заявил, что экономика России не переводится на военные рельсы
Путин заявил, что экономика России не переводится на военные рельсы - 04.04.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что экономика России не переводится на военные рельсы
Российская экономика не переводится на военные рельсы, несмотря на сложности сегодняшнего дня, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Федерации... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T14:46+0300
2024-04-04T14:46+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российская экономика не переводится на военные рельсы, несмотря на сложности сегодняшнего дня, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Однако, по его словам, всем очевидны новые условия - экономические и политические. "Страна вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, своих людей, свое будущее, свой суверенитет. Здесь нет ни одного лишнего слова", - заявил Путин.Ранее президент не раз высказывался о возможной милитаризации страны и экономики. В декабря 2022-го Путин отмечал, что Россия продолжит совершенствовать свои вооруженные силы и военную составляющую государства, но это будет происходить "спокойно, ритмично, без всякой суеты". Поэтому никакие планы в области гражданского строительства, здравоохранения и образования, по его словам, не сокращались.В конце прошлого года высокопоставленный источник в Вашингтоне в разговоре с американскими журналистами настаивал на том, что Россия перевела экономику на военные рельсы, переориентировав промышленность на производство оружия и других средств для специальной военной операции. При этом в марте 2024-го, перед саммитом Евросоюза, глава Евросовета Шарль Мишель в письме коллегам отметил, что пришло время "принять радикальные и конкретные меры, чтобы стать обороноспособными и перевести экономику ЕС в военный режим". В российском МИДе отмечали, что ускоренный перевод экономики Евросоюза на военные рельсы для преодоления финансового кризиса несет угрозу безопасности в мире.
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владимир путин, сво
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, СВО
Путин заявил, что экономика России не переводится на военные рельсы
Путин: экономика РФ не переводится на военные рельсы, несмотря на сложности
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российская экономика не переводится на военные рельсы, несмотря на сложности сегодняшнего дня, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Однако, по его словам, всем очевидны новые условия - экономические и политические. "Страна вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем, своих людей, свое будущее, свой суверенитет. Здесь нет ни одного лишнего слова", - заявил Путин.
Ранее президент не раз высказывался о возможной милитаризации страны и экономики. В декабря 2022-го Путин отмечал, что Россия продолжит совершенствовать свои вооруженные силы и военную составляющую государства, но это будет происходить "спокойно, ритмично, без всякой суеты". Поэтому никакие планы в области гражданского строительства, здравоохранения и образования, по его словам, не сокращались.
В конце прошлого года высокопоставленный источник в Вашингтоне в разговоре с американскими журналистами настаивал на том, что Россия перевела экономику на военные рельсы, переориентировав промышленность на производство оружия и других средств для специальной военной операции.
При этом в марте 2024-го, перед саммитом Евросоюза, глава Евросовета Шарль Мишель в письме коллегам отметил, что пришло время "принять радикальные и конкретные меры, чтобы стать обороноспособными и перевести экономику ЕС в военный режим". В российском МИДе отмечали, что ускоренный перевод экономики Евросоюза на военные рельсы для преодоления финансового кризиса несет угрозу безопасности в мире.
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