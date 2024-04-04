https://1prime.ru/20240404/frantsiya-847060964.html
СМИ: Франция не готова к диалогу с Россией по Украине
СМИ: Франция не готова к диалогу с Россией по Украине - 04.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: Франция не готова к диалогу с Россией по Украине
Париж не выразил "готовности к диалогу" с Москвой по украинскому вопросу в ходе телефонного разговора между главами минобороны, передает Франс Пресс со ссылкой... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T05:48+0300
2024-04-04T05:48+0300
2024-04-04T05:48+0300
спецоперация на украине
украина
франция
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_913aff56c95e6dd20def359dbc9ae018.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Париж не выразил "готовности к диалогу" с Москвой по украинскому вопросу в ходе телефонного разговора между главами минобороны, передает Франс Пресс со ссылкой на источники в правительстве Франции. В среду министр обороны Франции Себастьян Лекорню поговорил по телефону с российским министром Сергеем Шойгу. Как сообщило минобороны России, была "отмечена готовность к диалогу по Украине". "Франция не выразила "готовности к диалогу" с Россией по поводу войны на Украине во время телефонного разговора между министрами обороны двух стран, сообщил в среду источник в правительстве", - сообщает агентство. Как сообщили источники из окружения французского министра обороны, министры обсуждали возможный диалог, однако "Франция не приняла и не предложила ничего подобного" по украинскому конфликту.
https://1prime.ru/20240401/frantsiya-846918573.html
украина
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5be9528076a1c529f8cecfebdfe93010.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, франция, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ
СМИ: Франция не готова к диалогу с Россией по Украине
AFP: Франция не выразила "готовности к диалогу" с Россией по Украине
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Париж не выразил "готовности к диалогу" с Москвой по украинскому вопросу в ходе телефонного разговора между главами минобороны, передает Франс Пресс со ссылкой на источники в правительстве Франции.
В среду министр обороны Франции Себастьян Лекорню поговорил по телефону с российским министром Сергеем Шойгу. Как сообщило минобороны России, была "отмечена готовность к диалогу по Украине".
"Франция не выразила "готовности к диалогу" с Россией по поводу войны на Украине во время телефонного разговора между министрами обороны двух стран, сообщил в среду источник в правительстве", - сообщает агентство.
Во Франции ждут четких сигналов от Китая по Украине
Как сообщили источники из окружения французского министра обороны, министры обсуждали возможный диалог, однако "Франция не приняла и не предложила ничего подобного" по украинскому конфликту.