https://1prime.ru/20240404/frantsiya-847060964.html

СМИ: Франция не готова к диалогу с Россией по Украине

СМИ: Франция не готова к диалогу с Россией по Украине - 04.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: Франция не готова к диалогу с Россией по Украине

Париж не выразил "готовности к диалогу" с Москвой по украинскому вопросу в ходе телефонного разговора между главами минобороны, передает Франс Пресс со ссылкой... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T05:48+0300

2024-04-04T05:48+0300

2024-04-04T05:48+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Париж не выразил "готовности к диалогу" с Москвой по украинскому вопросу в ходе телефонного разговора между главами минобороны, передает Франс Пресс со ссылкой на источники в правительстве Франции. В среду министр обороны Франции Себастьян Лекорню поговорил по телефону с российским министром Сергеем Шойгу. Как сообщило минобороны России, была "отмечена готовность к диалогу по Украине". "Франция не выразила "готовности к диалогу" с Россией по поводу войны на Украине во время телефонного разговора между министрами обороны двух стран, сообщил в среду источник в правительстве", - сообщает агентство. Как сообщили источники из окружения французского министра обороны, министры обсуждали возможный диалог, однако "Франция не приняла и не предложила ничего подобного" по украинскому конфликту.

https://1prime.ru/20240401/frantsiya-846918573.html

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украина, франция, россия