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СМИ: Франция не готова к диалогу с Россией по Украине - 04.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Франция не готова к диалогу с Россией по Украине
СМИ: Франция не готова к диалогу с Россией по Украине - 04.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: Франция не готова к диалогу с Россией по Украине
Париж не выразил "готовности к диалогу" с Москвой по украинскому вопросу в ходе телефонного разговора между главами минобороны, передает Франс Пресс со ссылкой... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T05:48+0300
2024-04-04T05:48+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Париж не выразил "готовности к диалогу" с Москвой по украинскому вопросу в ходе телефонного разговора между главами минобороны, передает Франс Пресс со ссылкой на источники в правительстве Франции. В среду министр обороны Франции Себастьян Лекорню поговорил по телефону с российским министром Сергеем Шойгу. Как сообщило минобороны России, была "отмечена готовность к диалогу по Украине". "Франция не выразила "готовности к диалогу" с Россией по поводу войны на Украине во время телефонного разговора между министрами обороны двух стран, сообщил в среду источник в правительстве", - сообщает агентство. Как сообщили источники из окружения французского министра обороны, министры обсуждали возможный диалог, однако "Франция не приняла и не предложила ничего подобного" по украинскому конфликту.
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украина, франция, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ
05:48 04.04.2024
 
СМИ: Франция не готова к диалогу с Россией по Украине

AFP: Франция не выразила "готовности к диалогу" с Россией по Украине

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Париж не выразил "готовности к диалогу" с Москвой по украинскому вопросу в ходе телефонного разговора между главами минобороны, передает Франс Пресс со ссылкой на источники в правительстве Франции.
В среду министр обороны Франции Себастьян Лекорню поговорил по телефону с российским министром Сергеем Шойгу. Как сообщило минобороны России, была "отмечена готовность к диалогу по Украине".
"Франция не выразила "готовности к диалогу" с Россией по поводу войны на Украине во время телефонного разговора между министрами обороны двух стран, сообщил в среду источник в правительстве", - сообщает агентство.
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Как сообщили источники из окружения французского министра обороны, министры обсуждали возможный диалог, однако "Франция не приняла и не предложила ничего подобного" по украинскому конфликту.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАФРАНЦИЯРОССИЯ
 
 
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