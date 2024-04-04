https://1prime.ru/20240404/frantsiya-847067142.html
"Позор натовским мясникам": во Франции резко высказались о Зеленском
"Позор натовским мясникам": во Франции резко высказались о Зеленском - 04.04.2024, ПРАЙМ
"Позор натовским мясникам": во Франции резко высказались о Зеленском
Владимир Зеленский снизил призывной возраст на Украине, это решение - позор "натовским мясникам", написал в социальной сети Х лидер французской партии... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T10:55+0300
2024-04-04T10:55+0300
2024-04-04T10:55+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский снизил призывной возраст на Украине, это решение - позор "натовским мясникам", написал в социальной сети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.""До последнего украинца!" – позор натовским мясникам и их марионетке Зеленскому!", - сказал Филиппо.По его словам, закон подписали, потому что ВСУ не хватает людей. "К этому решению добавляются видео (а их все больше) жестокой, насильственной вербовки украинцев!", - добавил французский политик.
https://1prime.ru/20240404/frantsiya-847060964.html
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франция, владимир зеленский, украина, флориан филиппо
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Флориан Филиппо
"Позор натовским мясникам": во Франции резко высказались о Зеленском
Политик Филиппо раскритиковал Зеленского за закон о снижении призывного возраста
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский снизил призывной возраст на Украине, это решение - позор "натовским мясникам", написал в социальной сети Х
лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
""До последнего украинца!" – позор натовским мясникам и их марионетке Зеленскому!", - сказал Филиппо.
По его словам, закон подписали, потому что ВСУ не хватает людей. "К этому решению добавляются видео (а их все больше) жестокой, насильственной вербовки украинцев!", - добавил французский политик.
СМИ: Франция не готова к диалогу с Россией по Украине