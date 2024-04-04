https://1prime.ru/20240404/frantsiya-847067142.html

"Позор натовским мясникам": во Франции резко высказались о Зеленском

"Позор натовским мясникам": во Франции резко высказались о Зеленском - 04.04.2024, ПРАЙМ

"Позор натовским мясникам": во Франции резко высказались о Зеленском

Владимир Зеленский снизил призывной возраст на Украине, это решение - позор "натовским мясникам", написал в социальной сети Х лидер французской партии... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T10:55+0300

2024-04-04T10:55+0300

2024-04-04T10:55+0300

спецоперация на украине

франция

владимир зеленский

украина

флориан филиппо

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский снизил призывной возраст на Украине, это решение - позор "натовским мясникам", написал в социальной сети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.""До последнего украинца!" – позор натовским мясникам и их марионетке Зеленскому!", - сказал Филиппо.По его словам, закон подписали, потому что ВСУ не хватает людей. "К этому решению добавляются видео (а их все больше) жестокой, насильственной вербовки украинцев!", - добавил французский политик.

https://1prime.ru/20240404/frantsiya-847060964.html

франция

украина

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франция, владимир зеленский, украина, флориан филиппо