Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Позор натовским мясникам": во Франции резко высказались о Зеленском - 04.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240404/frantsiya-847067142.html
"Позор натовским мясникам": во Франции резко высказались о Зеленском
"Позор натовским мясникам": во Франции резко высказались о Зеленском - 04.04.2024, ПРАЙМ
"Позор натовским мясникам": во Франции резко высказались о Зеленском
Владимир Зеленский снизил призывной возраст на Украине, это решение - позор "натовским мясникам", написал в социальной сети Х лидер французской партии... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T10:55+0300
2024-04-04T10:55+0300
спецоперация на украине
франция
владимир зеленский
украина
флориан филиппо
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/42/771024214_0:85:1501:929_1920x0_80_0_0_ea8f253d01bb400e28cacc5067c66780.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский снизил призывной возраст на Украине, это решение - позор "натовским мясникам", написал в социальной сети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.""До последнего украинца!" – позор натовским мясникам и их марионетке Зеленскому!", - сказал Филиппо.По его словам, закон подписали, потому что ВСУ не хватает людей. "К этому решению добавляются видео (а их все больше) жестокой, насильственной вербовки украинцев!", - добавил французский политик.
https://1prime.ru/20240404/frantsiya-847060964.html
франция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/42/771024214_74:0:1425:1013_1920x0_80_0_0_1def43e21a02ab1d6bcbb4af82c0cc1e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, владимир зеленский, украина, флориан филиппо
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Флориан Филиппо
10:55 04.04.2024
 
"Позор натовским мясникам": во Франции резко высказались о Зеленском

Политик Филиппо раскритиковал Зеленского за закон о снижении призывного возраста

© fotolia.com / travelwitnessПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© fotolia.com / travelwitness
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский снизил призывной возраст на Украине, это решение - позор "натовским мясникам", написал в социальной сети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
""До последнего украинца!" – позор натовским мясникам и их марионетке Зеленскому!", - сказал Филиппо.
По его словам, закон подписали, потому что ВСУ не хватает людей. "К этому решению добавляются видео (а их все больше) жестокой, насильственной вербовки украинцев!", - добавил французский политик.
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
СМИ: Франция не готова к диалогу с Россией по Украине
05:48
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯВладимир ЗеленскийУКРАИНАФлориан Филиппо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала