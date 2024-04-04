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ЦРУ присутствует на Украине, заявила конгрессвуман Грин

ЦРУ присутствует на Украине, заявила конгрессвуман Грин - 04.04.2024, ПРАЙМ

ЦРУ присутствует на Украине, заявила конгрессвуман Грин

ЦРУ США присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Москвой, заявила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин в интервью журналисту Такеру Карлсону. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T06:07+0300

2024-04-04T06:07+0300

2024-04-04T06:07+0300

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. ЦРУ США присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Москвой, заявила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин в интервью журналисту Такеру Карлсону. "Финансировать войну, платить за нее, продолжать ее, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее этой войной на Украине... это выходит за рамки дозволенного", - отметила она. По словам конгрессвуман, ведение прокси-войны на Украине не отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Грин добавила, что американцы желают видеть мирный договор между Москвой и Киевом.Конгрессвуман также сообщила, что американские законодатели узнают о деталях новой помощи Украине из новостей, а ее коллеги-республиканцы, с которыми она общалась. "не имеют ни малейшего представления" о том, что войдет в этот пакет."Подробности пакета иностранной помощи, по которому мы будем голосовать на следующей неделе, когда вернемся в Вашингтон, мы узнаем из новостей", - сказала Грин.Ранее председатель палаты представителей Майк Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут начать рассматривать законопроект помощи Украине по возвращении с каникул 9 апреля. По словам спикера, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации замороженных активов России. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Киеву в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.В декабре прошлого года администрация США исчерпала возможности по предоставлению вооружений Киеву, в нынешнем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Украины.Россия отмечает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Британии, ФРГ, Италии и других государствах. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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