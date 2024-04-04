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Индия построит первое коммерческое стратегическое хранилище сырой нефти - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Индия построит первое коммерческое стратегическое хранилище сырой нефти
Индия построит первое коммерческое стратегическое хранилище сырой нефти - 04.04.2024, ПРАЙМ
Индия построит первое коммерческое стратегическое хранилище сырой нефти
Индия планирует создать первое коммерческое стратегическое хранилище сырой нефти, сообщила правительственная компания по созданию и эксплуатации стратегических... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T13:49+0300
2024-04-04T13:50+0300
индия
нефть
энергетика
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр - ПРАЙМ. Индия планирует создать первое коммерческое стратегическое хранилище сырой нефти, сообщила правительственная компания по созданию и эксплуатации стратегических запасов нефти Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd (ISPRL).До сих пор Индия разрешала лишь частичное коммерческое использование трех существующих в стране стратегических нефтяных хранилищ, совокупная мощность которых составляет 36,7 миллиона баррелей.Компания ISPRL объявила тендер на строительство подземного хранилища емкостью 2,5 миллиона тонн в Падуре в штате Карнатака."Компания намерена построить коммерческий и стратегический запас нефти в подземных необлицованных каменных пещерах вместе с соответствующими надземными объектами, включая выделенный одноточечный причал и связанные с ним трубопроводы (морские и наземные) для хранения 2,5 миллиона тонн сырой нефти на Падур-II стоимостью 55,14 миллиарда рупий (660,7 миллиона долларов)", - сообщает издание Economic Times со ссылкой на документы компании.В тендере ISPRL заявила, что Падур-II будет построено по модели государственно-частного партнерства, где частные стороны будут проектировать, строить, финансировать и эксплуатировать хранилище.Оператор Падур-II может сдать хранилище в аренду любой нефтяной компании, желающей хранить нефть, и взимать за это плату. Компании, хранящие нефть, могут продавать ее индийским переработчикам, но в случае возникновения чрезвычайной ситуации право первого использования нефти будет принадлежать Индии.Тендерные предложения должны быть поданы до 22 апреля, сам тендер должен быть завершен до 27 июня.
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индия, нефть
ИНДИЯ, Нефть, Энергетика
13:49 04.04.2024 (обновлено: 13:50 04.04.2024)
 
Индия построит первое коммерческое стратегическое хранилище сырой нефти

ISPRL: Индия построит первое коммерческое стратегическое хранилище сырой нефти

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр - ПРАЙМ. Индия планирует создать первое коммерческое стратегическое хранилище сырой нефти, сообщила правительственная компания по созданию и эксплуатации стратегических запасов нефти Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd (ISPRL).
До сих пор Индия разрешала лишь частичное коммерческое использование трех существующих в стране стратегических нефтяных хранилищ, совокупная мощность которых составляет 36,7 миллиона баррелей.
Компания ISPRL объявила тендер на строительство подземного хранилища емкостью 2,5 миллиона тонн в Падуре в штате Карнатака.
"Компания намерена построить коммерческий и стратегический запас нефти в подземных необлицованных каменных пещерах вместе с соответствующими надземными объектами, включая выделенный одноточечный причал и связанные с ним трубопроводы (морские и наземные) для хранения 2,5 миллиона тонн сырой нефти на Падур-II стоимостью 55,14 миллиарда рупий (660,7 миллиона долларов)", - сообщает издание Economic Times со ссылкой на документы компании.
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В тендере ISPRL заявила, что Падур-II будет построено по модели государственно-частного партнерства, где частные стороны будут проектировать, строить, финансировать и эксплуатировать хранилище.
Оператор Падур-II может сдать хранилище в аренду любой нефтяной компании, желающей хранить нефть, и взимать за это плату. Компании, хранящие нефть, могут продавать ее индийским переработчикам, но в случае возникновения чрезвычайной ситуации право первого использования нефти будет принадлежать Индии.
Тендерные предложения должны быть поданы до 22 апреля, сам тендер должен быть завершен до 27 июня.
 
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