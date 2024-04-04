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Страны НАТО хотят обязать помогать Украине, заявил Лавров
Страны НАТО хотят обязать помогать Украине, заявил Лавров - 04.04.2024, ПРАЙМ
Страны НАТО хотят обязать помогать Украине, заявил Лавров
Военную помощь Украине хотят превратить из добровольной в обязательную. Об этом в рамках посольского круглого стола по урегулированию конфликта на Украине... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T11:39+0300
2024-04-04T11:39+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Военную помощь Украине хотят превратить из добровольной в обязательную. Об этом в рамках посольского круглого стола по урегулированию конфликта на Украине заявил глава МИД России Сергей Лавров."Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО", - сказал министр.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЛавров подчеркнул, что всех членов альянса планируют обязать пердоставлять финансирование Киеву через "жесткую палочную систему".Единственная причина, по которой это происходит, чтобы украинская сторона моглапродолжать вести войну с Россией, заключил глава внешнеполитического ведомства России.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с инициативой о создании фонда для Украины на 100 миллиардов долларов, при этом предлагалось рассчитывать взносы в фонд на основе ВВП стран-членов альянса.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
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нато, украина, новости, сергей лавров
НАТО, УКРАИНА, Новости, Спецоперация на Украине, Сергей Лавров
Страны НАТО хотят обязать помогать Украине, заявил Лавров
Лавров: военную помощь Украине из добровольной хотят сделать обязательной
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Военную помощь Украине хотят превратить из добровольной в обязательную. Об этом в рамках посольского круглого стола по урегулированию конфликта на Украине заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО", - сказал министр.
Лавров подчеркнул, что всех членов альянса планируют обязать пердоставлять финансирование Киеву через "жесткую палочную систему".
Единственная причина, по которой это происходит, чтобы украинская сторона моглапродолжать вести войну с Россией, заключил глава внешнеполитического ведомства России.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с инициативой о создании фонда для Украины на 100 миллиардов долларов, при этом предлагалось рассчитывать взносы в фонд на основе ВВП стран-членов альянса.
В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
Лавров охарактеризовал план Китая по урегулированию украинского конфликта