https://1prime.ru/20240404/lavrov-847069506.html

Страны НАТО хотят обязать помогать Украине, заявил Лавров

Страны НАТО хотят обязать помогать Украине, заявил Лавров - 04.04.2024, ПРАЙМ

Страны НАТО хотят обязать помогать Украине, заявил Лавров

Военную помощь Украине хотят превратить из добровольной в обязательную. Об этом в рамках посольского круглого стола по урегулированию конфликта на Украине... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T11:39+0300

2024-04-04T11:39+0300

2024-04-04T11:44+0300

нато

украина

новости

спецоперация на украине

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846307758_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_00cadb444a0ea89d76a934c17e28a726.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Военную помощь Украине хотят превратить из добровольной в обязательную. Об этом в рамках посольского круглого стола по урегулированию конфликта на Украине заявил глава МИД России Сергей Лавров."Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО", - сказал министр.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЛавров подчеркнул, что всех членов альянса планируют обязать пердоставлять финансирование Киеву через "жесткую палочную систему".Единственная причина, по которой это происходит, чтобы украинская сторона моглапродолжать вести войну с Россией, заключил глава внешнеполитического ведомства России.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с инициативой о создании фонда для Украины на 100 миллиардов долларов, при этом предлагалось рассчитывать взносы в фонд на основе ВВП стран-членов альянса.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.

https://1prime.ru/20240329/lavrov-846835406.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, украина, новости, сергей лавров