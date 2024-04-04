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Запад не учтет мнение Юга по "формуле Зеленского", заявил Лавров
Запад не учтет мнение Юга по "формуле Зеленского", заявил Лавров - 04.04.2024, ПРАЙМ
Запад не учтет мнение Юга по "формуле Зеленского", заявил Лавров
Запад не станет учитывать мнение государств Глобального Юга о "формуле мира" Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T12:10+0300
2024-04-04T12:10+0300
2024-04-04T12:10+0300
спецоперация на украине
сергей лавров
запад
глобальный юг
формула зеленского
"формула мира"
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Запад не станет учитывать мнение государств Глобального Юга о "формуле мира" Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как ранее подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.Глава российского внешнеполитического ведомства вновь прокомментировал "формулу" в ходе посольского круглого стола по проблеме Украины. По его словам, ультимативный план Зеленского, а также игнорирование других мирных предложений, лежат в основе обсуждения мирного урегулированияв западных странах.Так, напомнил Лавров, свои предложения по разрешений конфликта представляли Китай, ЛАГ, ЮАР, Бразилия. "Все это выслушивается, но не ни коем образом не учитывается. И не будет учитываться. Какие-нибудь косметические уточнения возможны, но суть "формулы Зеленского" как ультиматума остается неизменной", - заключил министр.
https://1prime.ru/20240331/plan-846896159.html
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сергей лавров, запад, глобальный юг, формула зеленского, "формула мира"
Спецоперация на Украине, Сергей Лавров, ЗАПАД, Глобальный Юг, формула Зеленского, "формула мира"
Запад не учтет мнение Юга по "формуле Зеленского", заявил Лавров
Лавров: Запад не будет учитывать мнение стран Юга по "формуле Зеленского"
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Запад не станет учитывать мнение государств Глобального Юга о "формуле мира" Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как ранее подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.
Глава российского внешнеполитического ведомства вновь прокомментировал "формулу" в ходе посольского круглого стола по проблеме Украины. По его словам, ультимативный план Зеленского, а также игнорирование других мирных предложений, лежат в основе обсуждения мирного урегулированияв западных странах.
"План простой": Зеленскому предложили способ прекращения конфликта
Так, напомнил Лавров, свои предложения по разрешений конфликта представляли Китай, ЛАГ, ЮАР, Бразилия.
"Все это выслушивается, но не ни коем образом не учитывается. И не будет учитываться. Какие-нибудь косметические уточнения возможны, но суть "формулы Зеленского" как ультиматума остается неизменной", - заключил министр.