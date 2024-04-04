Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запад не учтет мнение Юга по "формуле Зеленского", заявил Лавров - 04.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240404/lavrov-847070731.html
Запад не учтет мнение Юга по "формуле Зеленского", заявил Лавров
Запад не учтет мнение Юга по "формуле Зеленского", заявил Лавров - 04.04.2024, ПРАЙМ
Запад не учтет мнение Юга по "формуле Зеленского", заявил Лавров
Запад не станет учитывать мнение государств Глобального Юга о "формуле мира" Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T12:10+0300
2024-04-04T12:10+0300
спецоперация на украине
сергей лавров
запад
глобальный юг
формула зеленского
"формула мира"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1c/844841569_0:17:3452:1959_1920x0_80_0_0_e3c66436bbdd143b4dd1b58eb41ef9fc.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Запад не станет учитывать мнение государств Глобального Юга о "формуле мира" Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как ранее подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.Глава российского внешнеполитического ведомства вновь прокомментировал "формулу" в ходе посольского круглого стола по проблеме Украины. По его словам, ультимативный план Зеленского, а также игнорирование других мирных предложений, лежат в основе обсуждения мирного урегулированияв западных странах.Так, напомнил Лавров, свои предложения по разрешений конфликта представляли Китай, ЛАГ, ЮАР, Бразилия. "Все это выслушивается, но не ни коем образом не учитывается. И не будет учитываться. Какие-нибудь косметические уточнения возможны, но суть "формулы Зеленского" как ультиматума остается неизменной", - заключил министр.
https://1prime.ru/20240331/plan-846896159.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1c/844841569_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_61dec2d48d124579d0e979773ccc98a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей лавров, запад, глобальный юг, формула зеленского, "формула мира"
Спецоперация на Украине, Сергей Лавров, ЗАПАД, Глобальный Юг, формула Зеленского, "формула мира"
12:10 04.04.2024
 
Запад не учтет мнение Юга по "формуле Зеленского", заявил Лавров

Лавров: Запад не будет учитывать мнение стран Юга по "формуле Зеленского"

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Запад не станет учитывать мнение государств Глобального Юга о "формуле мира" Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как ранее подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.
Глава российского внешнеполитического ведомства вновь прокомментировал "формулу" в ходе посольского круглого стола по проблеме Украины. По его словам, ультимативный план Зеленского, а также игнорирование других мирных предложений, лежат в основе обсуждения мирного урегулированияв западных странах.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
"План простой": Зеленскому предложили способ прекращения конфликта
31 марта, 06:17
Так, напомнил Лавров, свои предложения по разрешений конфликта представляли Китай, ЛАГ, ЮАР, Бразилия.
"Все это выслушивается, но не ни коем образом не учитывается. И не будет учитываться. Какие-нибудь косметические уточнения возможны, но суть "формулы Зеленского" как ультиматума остается неизменной", - заключил министр.
 
Спецоперация на УкраинеСергей ЛавровЗАПАДГлобальный Югформула Зеленского"формула мира"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала