https://1prime.ru/20240404/lavrov-847070731.html

Запад не учтет мнение Юга по "формуле Зеленского", заявил Лавров

Запад не учтет мнение Юга по "формуле Зеленского", заявил Лавров - 04.04.2024, ПРАЙМ

Запад не учтет мнение Юга по "формуле Зеленского", заявил Лавров

Запад не станет учитывать мнение государств Глобального Юга о "формуле мира" Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T12:10+0300

2024-04-04T12:10+0300

2024-04-04T12:10+0300

спецоперация на украине

сергей лавров

запад

глобальный юг

формула зеленского

"формула мира"

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Запад не станет учитывать мнение государств Глобального Юга о "формуле мира" Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как ранее подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.Глава российского внешнеполитического ведомства вновь прокомментировал "формулу" в ходе посольского круглого стола по проблеме Украины. По его словам, ультимативный план Зеленского, а также игнорирование других мирных предложений, лежат в основе обсуждения мирного урегулированияв западных странах.Так, напомнил Лавров, свои предложения по разрешений конфликта представляли Китай, ЛАГ, ЮАР, Бразилия. "Все это выслушивается, но не ни коем образом не учитывается. И не будет учитываться. Какие-нибудь косметические уточнения возможны, но суть "формулы Зеленского" как ультиматума остается неизменной", - заключил министр.

https://1prime.ru/20240331/plan-846896159.html

запад

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сергей лавров, запад, глобальный юг, формула зеленского, "формула мира"