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Суд арестовал главу подразделения "Лукойла" по делу о взятке - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Суд арестовал главу подразделения "Лукойла" по делу о взятке
Суд арестовал главу подразделения "Лукойла" по делу о взятке - 04.04.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал главу подразделения "Лукойла" по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал главу подразделения "Лукойла" Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС России,... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T20:42+0300
2024-04-04T20:42+0300
россия
суд
басманный суд
лукойл
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал главу подразделения "Лукойла" Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. По информации пресс-службы суда, Басманный районный суд удовлетворил ходатайство об аресте главы одного из подразделений компании "Лукойл" Степанова Алексея на полтора месяца до 2 июня.Степанову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки), ч. 3 ст. 183 УК РФ (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).Ранее Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджера госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова по делу о получении взятки в особо крупном размере, Сахарову грозит до 15 лет лишения свободы.
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россия, суд, басманный суд, лукойл
РОССИЯ, суд, Басманный суд, ЛУКОЙЛ
20:42 04.04.2024
 
Суд арестовал главу подразделения "Лукойла" по делу о взятке

Суд в Москве арестовал главу подразделения "Лукойла" по делу о даче взятки чиновникам ФТС

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал главу подразделения "Лукойла" Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По информации пресс-службы суда, Басманный районный суд удовлетворил ходатайство об аресте главы одного из подразделений компании "Лукойл" Степанова Алексея на полтора месяца до 2 июня.
Степанову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки), ч. 3 ст. 183 УК РФ (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).
Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
Топ-менеджер "Росатома" отправлен под арест за взяточничество
28 марта, 20:02
Ранее Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджера госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова по делу о получении взятки в особо крупном размере, Сахарову грозит до 15 лет лишения свободы.
 
РОССИЯсудБасманный судЛУКОЙЛ
 
 
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