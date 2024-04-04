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Чиновников ФТС отправили под домашний арест за взятку от менеджера "Лукойл"
Чиновников ФТС отправили под домашний арест за взятку от менеджера "Лукойл" - 04.04.2024, ПРАЙМ
Чиновников ФТС отправили под домашний арест за взятку от менеджера "Лукойл"
Два руководящих сотрудника ФТС по решению Басманного суда Москвы помещены под домашний арест по делу о взятке от главы подразделения "Лукойла", сообщили РИА... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T22:33+0300
2024-04-04T22:33+0300
2024-04-04T22:33+0300
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Два руководящих сотрудника ФТС по решению Басманного суда Москвы помещены под домашний арест по делу о взятке от главы подразделения "Лукойла", сообщили РИА Новости в суде. Басманный суд Москвы отправил трех сотрудников ФТС Алексея Акимова, Сергея Петрова и Андрея Брехова под домашний арест на полтора месяца до 2 июня. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую тайну (часть 6 статьи 290 УК РФ и часть 3 статьи 183 УК РФ. Следователь настаивал на том, чтобы фигурантов арестовали. Однако суд ему отказал в удовлетворении ходатайства. Ранее Басманный суд Москвы арестовал главу подразделения "Лукойла" Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС России. Ему предъявлено обвинение в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК РФ и ч. 3 ст. 183 УК РФ (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).Степанов также помещен под стражу на полтора месяца до 2 июня 2024 года.
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РОССИЯ, суд, ЛУКОЙЛ, ФТС, ФТС России, взятка
Чиновников ФТС отправили под домашний арест за взятку от менеджера "Лукойл"
Чиновников ФТС отправили под домашний арест за взятку от менеджера "Лукойл"
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Два руководящих сотрудника ФТС по решению Басманного суда Москвы помещены под домашний арест по делу о взятке от главы подразделения "Лукойла", сообщили РИА Новости в суде.
Басманный суд Москвы отправил трех сотрудников ФТС Алексея Акимова, Сергея Петрова и Андрея Брехова под домашний арест на полтора месяца до 2 июня. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую тайну (часть 6 статьи 290 УК РФ и часть 3 статьи 183 УК РФ.
Следователь настаивал на том, чтобы фигурантов арестовали. Однако суд ему отказал в удовлетворении ходатайства.
Суд арестовал главу подразделения "Лукойла" по делу о взятке
Ранее Басманный суд Москвы арестовал главу подразделения "Лукойла" Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС России. Ему предъявлено обвинение в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК РФ и ч. 3 ст. 183 УК РФ (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).
Степанов также помещен под стражу на полтора месяца до 2 июня 2024 года.