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Спровоцировать войну. Пушков раскрыл возможные планы Макрона

Спровоцировать войну. Пушков раскрыл возможные планы Макрона - 04.04.2024, ПРАЙМ

Спровоцировать войну. Пушков раскрыл возможные планы Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон может планировать провокацию войны России и НАТО, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя его... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T07:14+0300

2024-04-04T07:14+0300

2024-04-04T07:14+0300

спецоперация на украине

эммануэль макрон

франция

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон может планировать провокацию войны России и НАТО, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя его последние заявления.Ранее Макрон заявил, что не будет обращаться к альянсу в случае российского удара по французским войскам на Украине. В этой связи Пушков задался вопросом, какие будут дальнейшие шаги президента."А что Макрон намерен делать в этом случае? Направить еще войска? Нанести ответный удар? Франция начнет свою войну с Россией? Звучит неубедительно", — отметил сенатор.По его словам, перед Макроном возникнет выбор. В первом случае он покажет, что "играет в виртуальную войну, пытаясь выставить себя лидером воюющего Запада, пусть и чисто символически". Во втором он направит войска в расчете, что НАТО будет вынуждена вмешаться на стороне Франции как одного из своих ведущих членов."Хотя в Брюсселе, Берлине и других столицах западного альянса говорят, что не поддерживают отправку войск, оставить Францию один на один с Россией им будет непросто", — отметил Пушков. Он добавил, что в таком случае сразу же будут высказываться мнения о том, что это подорвет саму идею и предназначение НАТО, или даже похоронит альянс, поскольку покажет его неэффективность."В этом случае Макрон нацелен на то, чтобы спровоцировать войну НАТО с Россией. Возможно, идея и не его, но именно ему отведена роль ее исполнителя", — сделал вывод Пушков.В феврале Макрон объявил о создании "девятой коалиции для нанесения глубоких ударов" и о поставке ракет Украине. Президент также подчеркнул, что Франция будет бдительно отслеживать ход конфликта, и призвал западных лидеров рассмотреть возможность отправки войск на Украину.

https://1prime.ru/20240403/spetsoperatsiya-na-ukraine-847024890.html

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эммануэль макрон, франция, россия, украина