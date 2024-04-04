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Россиянам напомнили о зарплатных сюрпризах в мае

Россиянам напомнили о зарплатных сюрпризах в мае - 04.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам напомнили о зарплатных сюрпризах в мае

С учетом переноса выходных дней в последний месяц весны россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая включительно. Как праздники повлияют на... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T03:30+0300

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2024-04-04T03:30+0300

майские праздники

юрист

зарплата

производственный календарь на 2024 год

трудовой кодекс

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. С учетом переноса выходных дней в последний месяц весны россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая включительно. Как праздники повлияют на зарплаты работников, рассказал агентству “Прайм” директор практики организационного развития КСК Групп Михаил Меркулов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОн отметил, что количество рабочих дней в мае суммарно не оказывает влияние на ежемесячный доход работника. “Однако аванс может быть меньше обычного, так как он рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени в течение месяца”, - указывает юрист.Если в промежуток между праздничными днями работник возьмёт отпуск или больничный, то его каникулы удлинятся, а оплата будет пересчитана. Но тут есть разница: при расчете больничного используют средний заработок за два года, вне зависимости, в будни или в праздничный день он открыт. Сумма, которую вы получите, зависит от зарплаты и стажа.При расчете отпуска оплата за праздничные дни не учитывается, поэтому брать в мае две недели невыгодно. Минимальные потери будут, если по соглашению с работодателем взять отпуск на несколько дней в промежутке между праздниками.Оплата труда в праздничные дни, по общему правилу ст.153 Трудового кодекса, вознаграждается в двукратном размере либо дополнительными выходными днями по желанию работника.Исключением являются сотрудники творческих специальностей, входящих в перечень постановления правительства РФ №252. Специфика их деятельности (кино, цирк, театры) предполагает работу в выходные и праздничные дни без доплат. Если у вас сменный график, и рабочие дни приходятся на праздники, никаких бонусов тоже не предполагается.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

майские праздники, юрист, зарплата, производственный календарь на 2024 год, трудовой кодекс