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Россиянам напомнили о зарплатных сюрпризах в мае - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Россиянам напомнили о зарплатных сюрпризах в мае
Россиянам напомнили о зарплатных сюрпризах в мае - 04.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам напомнили о зарплатных сюрпризах в мае
С учетом переноса выходных дней в последний месяц весны россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая включительно. Как праздники повлияют на... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T03:30+0300
2024-04-04T03:30+0300
майские праздники
юрист
зарплата
производственный календарь на 2024 год
трудовой кодекс
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. С учетом переноса выходных дней в последний месяц весны россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая включительно. Как праздники повлияют на зарплаты работников, рассказал агентству “Прайм” директор практики организационного развития КСК Групп Михаил Меркулов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОн отметил, что количество рабочих дней в мае суммарно не оказывает влияние на ежемесячный доход работника. “Однако аванс может быть меньше обычного, так как он рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени в течение месяца”, - указывает юрист.Если в промежуток между праздничными днями работник возьмёт отпуск или больничный, то его каникулы удлинятся, а оплата будет пересчитана. Но тут есть разница: при расчете больничного используют средний заработок за два года, вне зависимости, в будни или в праздничный день он открыт. Сумма, которую вы получите, зависит от зарплаты и стажа.При расчете отпуска оплата за праздничные дни не учитывается, поэтому брать в мае две недели невыгодно. Минимальные потери будут, если по соглашению с работодателем взять отпуск на несколько дней в промежутке между праздниками.Оплата труда в праздничные дни, по общему правилу ст.153 Трудового кодекса, вознаграждается в двукратном размере либо дополнительными выходными днями по желанию работника.Исключением являются сотрудники творческих специальностей, входящих в перечень постановления правительства РФ №252. Специфика их деятельности (кино, цирк, театры) предполагает работу в выходные и праздничные дни без доплат. Если у вас сменный график, и рабочие дни приходятся на праздники, никаких бонусов тоже не предполагается.
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майские праздники, юрист, зарплата, производственный календарь на 2024 год, трудовой кодекс
майские праздники, юрист, зарплата, производственный календарь на 2024 год, трудовой кодекс
03:30 04.04.2024
 
Россиянам напомнили о зарплатных сюрпризах в мае

Юрист Меркулов: отпуск в мае может оказаться слишком дорогим

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанк" Пикник в Ленинградской области
 Пикник в Ленинградской области - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. С учетом переноса выходных дней в последний месяц весны россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая включительно. Как праздники повлияют на зарплаты работников, рассказал агентству “Прайм” директор практики организационного развития КСК Групп Михаил Меркулов.
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Он отметил, что количество рабочих дней в мае суммарно не оказывает влияние на ежемесячный доход работника. “Однако аванс может быть меньше обычного, так как он рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени в течение месяца”, - указывает юрист.
Если в промежуток между праздничными днями работник возьмёт отпуск или больничный, то его каникулы удлинятся, а оплата будет пересчитана. Но тут есть разница: при расчете больничного используют средний заработок за два года, вне зависимости, в будни или в праздничный день он открыт. Сумма, которую вы получите, зависит от зарплаты и стажа.
При расчете отпуска оплата за праздничные дни не учитывается, поэтому брать в мае две недели невыгодно. Минимальные потери будут, если по соглашению с работодателем взять отпуск на несколько дней в промежутке между праздниками.
Оплата труда в праздничные дни, по общему правилу ст.153 Трудового кодекса, вознаграждается в двукратном размере либо дополнительными выходными днями по желанию работника.
Исключением являются сотрудники творческих специальностей, входящих в перечень постановления правительства РФ №252. Специфика их деятельности (кино, цирк, театры) предполагает работу в выходные и праздничные дни без доплат. Если у вас сменный график, и рабочие дни приходятся на праздники, никаких бонусов тоже не предполагается.
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