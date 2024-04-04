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Минфин разработал изменения в регламент ЕАЭС о безопасности алкопродукции

Минфин разработал изменения в регламент ЕАЭС о безопасности алкопродукции - 04.04.2024, ПРАЙМ

Минфин разработал изменения в регламент ЕАЭС о безопасности алкопродукции

Минфин РФ разработал изменения в технический регламент ЕАЭС от 2018 года о безопасности алкогольной продукции - в частности, предлагается исключить ряд... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T13:46+0300

2024-04-04T13:46+0300

2024-04-04T13:46+0300

алкоголь

минфин рф

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ разработал изменения в технический регламент ЕАЭС от 2018 года о безопасности алкогольной продукции - в частности, предлагается исключить ряд некорректных требований, которые могут угрожать жизни и здоровью граждан, а также влекут сложности при производстве алкоголя, сообщается на сайте Минфина. "Поправками исключаются некорректные требования и неточности регламента, которые могут угрожать жизни и здоровью человека, а также влекут сложности при производстве алкогольной продукции, а в отдельных случаях – риск закрытия производств либо невозможность ввоза на территорию государств-членов Союза отдельных категорий алкогольной продукции из третьих стран", - говорится в сообщении. Поправки предполагают изменения в ряд категорий этилового спирта, спиртных напитков, слабоалкогольных напитков брожения; а также в общие положения техрегламента в части требований к маркировке, оценке соответствия алкогольной продукции. Так, в терминах "водка", "водка с защищенным наименованием места происхождения товара" и "особая водка" предлагается исключить формулировку "полная очистка". "Данный термин не имеет определения в тексте техрегламента и может вводить в заблуждение, в том числе в отношении физико-химических показателей", - поясняет Минфин. Определение "виски", которое сейчас есть в регламенте, исключает возможность производства этого вида алкоголя без добавления воды. "Однако виски могут производиться как с добавлением, так и без добавления воды, так называемые "виски бочковой крепости". Поэтому проектом изменений предусмотрена возможность не добавлять воду при производстве виски", - отмечает Минфин. Кроме того, разработанные изменения предполагают добавление в регламент нового раздела – в нем будет предусмотрено право стран ЕАЭС ограничивать на своей территории производство и обращение слабоалкогольных тонизирующих напитков. Предлагаемые изменения позволят поддержать добросовестных производителей алкогольной продукции в ЕАЭС и не допустить исчезновения с рынка отдельных категорий алкоголя. В Минфине отметили, что документ сейчас проходит внутригосударственное согласование странами союза. Если изменения будут приняты, они должны вступить в силу с 1 июля 2024 года.

https://1prime.ru/20240403/alkogol-847019003.html

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алкоголь, минфин рф, еаэс