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Эксперт назвал регионы, где есть возможности для экспансии карт "Мир"

Эксперт назвал регионы, где есть возможности для экспансии карт "Мир" - 04.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал регионы, где есть возможности для экспансии карт "Мир"

Возможности для экспансии российских карт "Мир" сохраняются в ряде государств, в том числе в странах, относящихся к Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) и... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T07:55+0300

2024-04-04T07:55+0300

2024-04-04T07:55+0300

экономика

карта "мир"

санкции против рф

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Возможности для экспансии российских карт "Мир" сохраняются в ряде государств, в том числе в странах, относящихся к Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) и Ближнему Востоку, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. "Как будет складываться ситуация, пока трудно сказать, но, на мой взгляд, по-прежнему имеются возможности экспансии карт "Мир" в странах АТР, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Сроки подготовки к приему карт "Мир" в других странах могут сильно различаться в зависимости от разных факторов, но в среднем они могут составлять около года", - отметил эксперт. Собеседник считает, что угроза введения санкций за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт (НСПК) будет оказывать тормозящее воздействие на процесс расширения географии использования карт "Мир". Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила во вторник, что регулятор прорабатывает с российскими банками, которые работают в странах, отказавшихся от карт "Мир", расширение там сети банкоматов и POS-терминалов. В феврале НСПК попала под санкции Соединенных Штатов. Ранее на этой неделе российская платежная система получила официальное уведомление от платежной системы Киргизии "Элкарт" о прекращении работы с системой "Мир" с 3 апреля. С 30 марта обслуживать карты "Мир" перестала единая платежная система Армении ArCa. В обоих случаях причиной назывались риски вторичных санкций․ Работа по внедрению системы "Мир" ведется не первый год. В октябре 2022 года заявлялось о таких планах в отношении Китая, других стран Юго-Восточной Азии, а также государств Ближнего Востока и Латинской Америки. Ожидалось, что карты "Мир" будут приниматься в Египте, Таиланде, Иране, Индонезии, Индии, Венесуэле, на Кубе, на Маврикии, в Нигерии, Эфиопии. В январе текущего года союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3ов сообщил, что республика будет принимать карты "Мир" с 20 февраля. В середине марта 2024 года руководитель департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что прием карты "Мир" на Кубе обеспечен в 100% платежной инфраструктуры.

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карта "мир", санкции против рф