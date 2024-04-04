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Правительство Киргизии объяснило временное отключение российских карт "Мир"

Правительство Киргизии объяснило временное отключение российских карт "Мир" - 04.04.2024, ПРАЙМ

Правительство Киргизии объяснило временное отключение российских карт "Мир"

Банки Киргизии и России продолжают взаимодействие несмотря на санкции, сообщил киргизский премьер Акылбек Жапаров на заседании парламента. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T13:48+0300

2024-04-04T13:48+0300

2024-04-04T14:59+0300

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БИШКЕК, 4 апр - ПРАЙМ. Банки Киргизии и России продолжают взаимодействие несмотря на санкции, сообщил киргизский премьер Акылбек Жапаров на заседании парламента.Депутат Гуля Кожокулова напомнила главе кабмина, что президент Киргизии Садыр Жапаров в послании госсекретарю США Энтони Блинкену четко дал понять, что любое вмешательство во внутренние дела страны неправильно. Спрашивая про ситуацию с прекращением обслуживания российской карты "Мир", она поинтересовалась, не стоит ли властям Киргизии принять "политическое решение" по этому вопросу, особенно учитывая, что порядка полутора миллионов граждан страны трудятся в России и перечисляют деньги на родину. "Наша экономика от такого решения не просядет?" - спросила она Жапарова."Банки между собой работают. Сейчас порядка 70-80% "Сбербанк" занимается переводами наших мигрантов. Наши банки, которые имеют корреспондентские счета напрямую с банками РФ, сегодня работают, никаких проблем нет. Просто так получилось, что в межбанковском процессинговом центре (МПЦ) у нас обслуживается "Элкарт", более 4 миллионов карточек киргизстанцев запущено с помощью МПЦ. Чтобы эти карты не ставить под угрозу, мы сейчас предприняли такие шаги", - заявил глава кабмина.Премьер добавил, что правительство республики "видит, какие должны быть механизмы, выходы" должны быть предприняты и идет к ним. "Вы знаете, сейчас эти ограничения коснулись и Турции, и Китая, и всех других стран... Наши национальные интересы в любом случае будут защищаться, и мы будем стараться обезопасить нашу экономику", - подчеркнул Жапаров.Ранее председатель правительства сообщил, что республика была вынуждена приостановить обслуживание российских карт "Мир" из-за предостережений со стороны латвийской компании - разработчика программного обеспечения в адрес киргизского межбанковского процессингового центра.

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