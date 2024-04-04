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В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь - 04.04.2024, ПРАЙМ
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В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь - 04.04.2024, ПРАЙМ
В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг обновил список моделей автомобилей, попадающих под налог на роскошь, пишет Газета.Ru. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T17:15+0300
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россия
налог на роскошь
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авто
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Минпромторг обновил список моделей автомобилей, попадающих под налог на роскошь, пишет Газета.Ru.В обновленный перечень попали 517 моделей: 295 стоят в пределах 10-15 миллионов рублей, 222 — дороже 15 миллионов рублей. Прежний список содержал 449 моделей.В перечень вошли Voyah Dream EVR long range, Zeekr 4WD We Edition, Lixiang 4WD Max, HiPhi 4WD, Hongqi E-HS9 Executive EU.Ранее нижняя палата парламента одобрила в третьем чтении законопроект, повышающий с 3 миллионов до 10 миллионов рублей порог стоимости автомобилей, облагаемых дополнительным налогом.Ранее ФНС России пояснила, что для расчета налога и его авансовых платежей применяется коэффициент 3 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, выпущенных не более 20 лет назад.
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россия, налог на роскошь, авто
РОССИЯ, налог на роскошь, Налоги, Авто
17:15 04.04.2024 (обновлено: 17:19 04.04.2024)
 
В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг опубликовал новый список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВнедорожник AURUS Komendant
Внедорожник AURUS Komendant - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Минпромторг обновил список моделей автомобилей, попадающих под налог на роскошь, пишет Газета.Ru.
В обновленный перечень попали 517 моделей: 295 стоят в пределах 10-15 миллионов рублей, 222 — дороже 15 миллионов рублей. Прежний список содержал 449 моделей.
В перечень вошли Voyah Dream EVR long range, Zeekr 4WD We Edition, Lixiang 4WD Max, HiPhi 4WD, Hongqi E-HS9 Executive EU.
Ранее нижняя палата парламента одобрила в третьем чтении законопроект, повышающий с 3 миллионов до 10 миллионов рублей порог стоимости автомобилей, облагаемых дополнительным налогом.
Ранее ФНС России пояснила, что для расчета налога и его авансовых платежей применяется коэффициент 3 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, выпущенных не более 20 лет назад.
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Минпромторг ожидает роста продаж новых автомобилей в 2024 году
Вчера, 17:16
 
НалогиРОССИЯналог на роскошьАвто
 
 
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