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В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь - 04.04.2024, ПРАЙМ

В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг обновил список моделей автомобилей, попадающих под налог на роскошь, пишет Газета.Ru. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T17:15+0300

2024-04-04T17:15+0300

2024-04-04T17:19+0300

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Минпромторг обновил список моделей автомобилей, попадающих под налог на роскошь, пишет Газета.Ru.В обновленный перечень попали 517 моделей: 295 стоят в пределах 10-15 миллионов рублей, 222 — дороже 15 миллионов рублей. Прежний список содержал 449 моделей.В перечень вошли Voyah Dream EVR long range, Zeekr 4WD We Edition, Lixiang 4WD Max, HiPhi 4WD, Hongqi E-HS9 Executive EU.Ранее нижняя палата парламента одобрила в третьем чтении законопроект, повышающий с 3 миллионов до 10 миллионов рублей порог стоимости автомобилей, облагаемых дополнительным налогом.Ранее ФНС России пояснила, что для расчета налога и его авансовых платежей применяется коэффициент 3 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, выпущенных не более 20 лет назад.

https://1prime.ru/20240403/avto-847051918.html

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россия, налог на роскошь, авто