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Консультант Госдепа назвал страны, готовящиеся отправить войска на Украину - 04.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240404/nato-847067583.html
Консультант Госдепа назвал страны, готовящиеся отправить войска на Украину
Консультант Госдепа назвал страны, готовящиеся отправить войска на Украину - 04.04.2024, ПРАЙМ
Консультант Госдепа назвал страны, готовящиеся отправить войска на Украину
Великобритания, Франция и скандинавские страны уже готовятся тайно отправить войска на Украину, написал в статье для портала UnHerd консультант Госдепартамента... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T11:05+0300
2024-04-04T11:05+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Великобритания, Франция и скандинавские страны уже готовятся тайно отправить войска на Украину, написал в статье для портала UnHerd консультант Госдепартамента США Эдвард Люттвак."Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже тайно готовятся отправить войска, как небольшие элитные подразделения, так и... вспомогательный персонал, который может оставаться вдали от передовой", - говорится в статье Люттвака.По его словам, НАТО придется направить контингент на Украину, если альянс не хочет признать "катастрофическое поражение". Кроме того, Вооруженные силы Украины страдают от острой нехватки военных.По мнению Люттвака, военнослужащие НАТО не должны участвовать в боях, однако они могут помочь в подготовке новобранцев или в ремонте техники."Если Европа не сможет предоставить достаточно войск, Россия одержит верх на поле боя, и даже если дипломатия успешно вмешается, чтобы избежать полного фиаско, российская военная мощь победоносно вернется в Центральную Европу", - сказал он. Вследствие этого западноевропейским странам придется провести реформы своих вооруженных сил, в том числе восстановить обязательную военную службу, заключил Люттвак.В феврале Макрон объявил о создании "девятой коалиции для нанесения глубоких ударов" и о поставке ракет Украине. Президент также подчеркнул, что Франция будет бдительно отслеживать ход конфликта, и призвал западных лидеров рассмотреть возможность отправки войск на Украину.
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сша, нато, украина, россия, новости
Спецоперация на Украине, США, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
11:05 04.04.2024
 
Консультант Госдепа назвал страны, готовящиеся отправить войска на Украину

Консультант Госдепа Люттвак: Франция и Британия тайно готовятся послать войска на Украину

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© flickr.com / 1GNC Münster
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Великобритания, Франция и скандинавские страны уже готовятся тайно отправить войска на Украину, написал в статье для портала UnHerd консультант Госдепартамента США Эдвард Люттвак.
"Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже тайно готовятся отправить войска, как небольшие элитные подразделения, так и... вспомогательный персонал, который может оставаться вдали от передовой", - говорится в статье Люттвака.
По его словам, НАТО придется направить контингент на Украину, если альянс не хочет признать "катастрофическое поражение". Кроме того, Вооруженные силы Украины страдают от острой нехватки военных.
По мнению Люттвака, военнослужащие НАТО не должны участвовать в боях, однако они могут помочь в подготовке новобранцев или в ремонте техники.
"Если Европа не сможет предоставить достаточно войск, Россия одержит верх на поле боя, и даже если дипломатия успешно вмешается, чтобы избежать полного фиаско, российская военная мощь победоносно вернется в Центральную Европу", - сказал он.
Вследствие этого западноевропейским странам придется провести реформы своих вооруженных сил, в том числе восстановить обязательную военную службу, заключил Люттвак.
В феврале Макрон объявил о создании "девятой коалиции для нанесения глубоких ударов" и о поставке ракет Украине. Президент также подчеркнул, что Франция будет бдительно отслеживать ход конфликта, и призвал западных лидеров рассмотреть возможность отправки войск на Украину.
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