https://1prime.ru/20240404/nato-847086885.html
Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине
Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине - 04.04.2024, ПРАЙМ
Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине
Страны-члены НАТО организовали совместную миссию на Украине, заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T17:48+0300
2024-04-04T17:48+0300
2024-04-04T18:14+0300
спецоперация на украине
нато
польша
украина
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
ВАРШАВА, 4 апр - ПРАЙМ. Страны-члены НАТО организовали совместную миссию на Украине, заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский. "Мы приняли решение о создании миссии НАТО (на Украине – ред.)", - сказал Сикорский.По словам дипломата, организация миссии не означает прямого вступления НАТО в вооруженный конфликт, но позволит использовать возможности альянса для поддержки Украины. В частности, Польша будет проводить дополнительную подготовку украинских войск. Целью миссии будет обеспечение координации.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.НАТО был создан в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. С тех пор в альянс вступили 32 страны, и он продолжает расширяться. Россия официально признает активность альянса на своих границах и втягивание Украины в альянс как факторы начала специальной военной операции.
https://1prime.ru/20240404/nato-847072065.html
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, польша, украина, новости
Спецоперация на Украине, НАТО, ПОЛЬША, УКРАИНА, Новости
Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине
Глава МИД Польши Сикорский: страны НАТО создали совместную миссию на Украине
ВАРШАВА, 4 апр - ПРАЙМ. Страны-члены НАТО организовали совместную миссию на Украине, заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский.
"Мы приняли решение о создании миссии НАТО (на Украине – ред.)", - сказал Сикорский.
По словам дипломата, организация миссии не означает прямого вступления НАТО в вооруженный конфликт, но позволит использовать возможности альянса для поддержки Украины. В частности, Польша будет проводить дополнительную подготовку украинских войск. Целью миссии будет обеспечение координации.
В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
НАТО был создан в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. С тех пор в альянс вступили 32 страны, и он продолжает расширяться. Россия официально признает активность альянса на своих границах и втягивание Украины в альянс как факторы начала специальной военной операции.
"Ненужный альянс". В США заявили о бесперспективности НАТО