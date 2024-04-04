https://1prime.ru/20240404/nato-847086885.html

Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине

Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине - 04.04.2024, ПРАЙМ

Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине

Страны-члены НАТО организовали совместную миссию на Украине, заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T17:48+0300

2024-04-04T17:48+0300

2024-04-04T18:14+0300

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ВАРШАВА, 4 апр - ПРАЙМ. Страны-члены НАТО организовали совместную миссию на Украине, заявил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский. "Мы приняли решение о создании миссии НАТО (на Украине – ред.)", - сказал Сикорский.По словам дипломата, организация миссии не означает прямого вступления НАТО в вооруженный конфликт, но позволит использовать возможности альянса для поддержки Украины. В частности, Польша будет проводить дополнительную подготовку украинских войск. Целью миссии будет обеспечение координации.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.НАТО был создан в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. С тех пор в альянс вступили 32 страны, и он продолжает расширяться. Россия официально признает активность альянса на своих границах и втягивание Украины в альянс как факторы начала специальной военной операции.

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нато, польша, украина, новости