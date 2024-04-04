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В США опровергли давление на Индию из-за закупок российской нефти - 04.04.2024, ПРАЙМ
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В США опровергли давление на Индию из-за закупок российской нефти
В США опровергли давление на Индию из-за закупок российской нефти - 04.04.2024, ПРАЙМ
В США опровергли давление на Индию из-за закупок российской нефти
США не просили Индию сократить импорт российской нефти, заявила исполняющая обязанности помощника министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T15:35+0300
2024-04-04T15:35+0300
энергетика
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр — ПРАЙМ. США не просили Индию сократить импорт российской нефти, заявила исполняющая обязанности помощника министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Анна Моррис. "Никаких ограничений нет, мы не просили Индию сократить закупки российской нефти… Я также хочу уточнить, что после переработки российская нефть с технической точки зрения перестает быть российской нефтью", — заявила Моррис. Помощник министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Ностранд отметил, что введенные США и рядом стран Запада ограничения цен на российскую нефть позволили развивающимся странам получить доступ к этому энергоресурсу по сниженной цене. Ностранд заявил, что "развивающиеся рынки, такие как Индия, выиграли от сниженной цены на российскую нефть по сравнению с мировыми рынками", а "внезапное" удаление российской нефти с мирового рынка может привести к дальнейшему росту цен на нефть. Ранее представитель британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Ольга Димитреску заявила, что страны "Большой семерки" хотят вернуть в свою юрисдикцию нефть, которая поставляется Россией с помощью "теневого флота".В декабре 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением потолка цен, а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений
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россия, нефть, индия, сша
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ИНДИЯ, США
15:35 04.04.2024
 
В США опровергли давление на Индию из-за закупок российской нефти

США не просили Индию сократить объемы импорта нефти из России

© Фото : Unsplash/Arjan BillanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© Фото : Unsplash/Arjan Billan
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр — ПРАЙМ. США не просили Индию сократить импорт российской нефти, заявила исполняющая обязанности помощника министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Анна Моррис.
"Никаких ограничений нет, мы не просили Индию сократить закупки российской нефти… Я также хочу уточнить, что после переработки российская нефть с технической точки зрения перестает быть российской нефтью", — заявила Моррис.
Помощник министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Ностранд отметил, что введенные США и рядом стран Запада ограничения цен на российскую нефть позволили развивающимся странам получить доступ к этому энергоресурсу по сниженной цене.
Ностранд заявил, что "развивающиеся рынки, такие как Индия, выиграли от сниженной цены на российскую нефть по сравнению с мировыми рынками", а "внезапное" удаление российской нефти с мирового рынка может привести к дальнейшему росту цен на нефть.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
Индия построит первое коммерческое стратегическое хранилище сырой нефти
13:49
Ранее представитель британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Ольга Димитреску заявила, что страны "Большой семерки" хотят вернуть в свою юрисдикцию нефть, которая поставляется Россией с помощью "теневого флота".
В декабре 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением потолка цен, а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьИНДИЯСША
 
 
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