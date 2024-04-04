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В США опровергли давление на Индию из-за закупок российской нефти
В США опровергли давление на Индию из-за закупок российской нефти - 04.04.2024, ПРАЙМ
В США опровергли давление на Индию из-за закупок российской нефти
США не просили Индию сократить импорт российской нефти, заявила исполняющая обязанности помощника министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T15:35+0300
2024-04-04T15:35+0300
2024-04-04T15:35+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр — ПРАЙМ. США не просили Индию сократить импорт российской нефти, заявила исполняющая обязанности помощника министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Анна Моррис. "Никаких ограничений нет, мы не просили Индию сократить закупки российской нефти… Я также хочу уточнить, что после переработки российская нефть с технической точки зрения перестает быть российской нефтью", — заявила Моррис. Помощник министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Ностранд отметил, что введенные США и рядом стран Запада ограничения цен на российскую нефть позволили развивающимся странам получить доступ к этому энергоресурсу по сниженной цене. Ностранд заявил, что "развивающиеся рынки, такие как Индия, выиграли от сниженной цены на российскую нефть по сравнению с мировыми рынками", а "внезапное" удаление российской нефти с мирового рынка может привести к дальнейшему росту цен на нефть. Ранее представитель британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Ольга Димитреску заявила, что страны "Большой семерки" хотят вернуть в свою юрисдикцию нефть, которая поставляется Россией с помощью "теневого флота".В декабре 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением потолка цен, а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений
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россия, нефть, индия, сша
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ИНДИЯ, США
В США опровергли давление на Индию из-за закупок российской нефти
США не просили Индию сократить объемы импорта нефти из России
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр — ПРАЙМ. США не просили Индию сократить импорт российской нефти, заявила исполняющая обязанности помощника министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Анна Моррис.
"Никаких ограничений нет, мы не просили Индию сократить закупки российской нефти… Я также хочу уточнить, что после переработки российская нефть с технической точки зрения перестает быть российской нефтью", — заявила Моррис.
Помощник министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Ностранд отметил, что введенные США и рядом стран Запада ограничения цен на российскую нефть позволили развивающимся странам получить доступ к этому энергоресурсу по сниженной цене.
Ностранд заявил, что "развивающиеся рынки, такие как Индия, выиграли от сниженной цены на российскую нефть по сравнению с мировыми рынками", а "внезапное" удаление российской нефти с мирового рынка может привести к дальнейшему росту цен на нефть.
Индия построит первое коммерческое стратегическое хранилище сырой нефти
Ранее представитель британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Ольга Димитреску заявила, что страны "Большой семерки" хотят вернуть в свою юрисдикцию нефть, которая поставляется Россией с помощью "теневого флота".
В декабре 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением потолка цен, а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений