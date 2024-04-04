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В США опровергли давление на Индию из-за закупок российской нефти

В США опровергли давление на Индию из-за закупок российской нефти - 04.04.2024, ПРАЙМ

В США опровергли давление на Индию из-за закупок российской нефти

США не просили Индию сократить импорт российской нефти, заявила исполняющая обязанности помощника министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T15:35+0300

2024-04-04T15:35+0300

2024-04-04T15:35+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр — ПРАЙМ. США не просили Индию сократить импорт российской нефти, заявила исполняющая обязанности помощника министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Анна Моррис. "Никаких ограничений нет, мы не просили Индию сократить закупки российской нефти… Я также хочу уточнить, что после переработки российская нефть с технической точки зрения перестает быть российской нефтью", — заявила Моррис. Помощник министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Ностранд отметил, что введенные США и рядом стран Запада ограничения цен на российскую нефть позволили развивающимся странам получить доступ к этому энергоресурсу по сниженной цене. Ностранд заявил, что "развивающиеся рынки, такие как Индия, выиграли от сниженной цены на российскую нефть по сравнению с мировыми рынками", а "внезапное" удаление российской нефти с мирового рынка может привести к дальнейшему росту цен на нефть. Ранее представитель британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Ольга Димитреску заявила, что страны "Большой семерки" хотят вернуть в свою юрисдикцию нефть, которая поставляется Россией с помощью "теневого флота".В декабре 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением потолка цен, а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений

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россия, нефть, индия, сша