https://1prime.ru/20240404/neft-847085508.html

Нефть по $100 все ближе: производители закрутили кран

Нефть по $100 все ближе: производители закрутили кран - 04.04.2024, ПРАЙМ

Нефть по $100 все ближе: производители закрутили кран

Члены ОПЕК+ не намерены ослаблять ограничения, несмотря на то, что цены достигли шестимесячных максимумов. Нефтяной стратег Джулиан Ли не видит оснований для... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T17:03+0300

2024-04-04T17:03+0300

2024-04-04T17:03+0300

энергетика

нефть

мировой рынок нефти

сокращение добычи нефти

сделка опек+

нефтедобыча

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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Члены ОПЕК+ не намерены ослаблять ограничения, несмотря на то, что цены достигли шестимесячных максимумов. Нефтяной стратег Джулиан Ли не видит оснований для того, чтобы производители хоть чуть-чуть "приоткрыли кран" и в будущем, пишет Bloomberg.Цены на нефть достигли шестимесячного максимума и продолжают расти. Аналитики рынка полагают, что дефицит предложения продлится до конца 2024 года. Бензин в Европе и Северной Америке в этом году подорожал на 5-10 процентов, несмотря на снижение общего уровня инфляции.Нефть марки Brent подорожала на 3% за неделю и находится в одном шаге от психологической отметки 90 долларов за баррель. И это, скорее всего, не предел: банки, включая JPMorgan, прогнозируют трехзначные отметки уже в ближайшие месяцы.Группа производителей нефти сократила общий целевой показатель добычи примерно на 3,8 миллиона баррелей в сутки за последний год. В течение этого квартала сокращение будет усиливаться, поскольку Россия переходит от ограничений на экспорт к более жестким лимитам на добычу.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАгентство напоминает, что ограничения в рамках ОПЕК+ касались не всех нефтедобытчиков. На добровольные сокращения пошли лишь 9 из 23 членов, на некоторых было оказано давление. Таким образом, добычу ограничила, по сути, лишь коалиция желающих. Еще семь стран в начале этого года снизили добычу до установленных квот. Из-за несогласия с ограничениями ОПЕК покинула АнголаНа вчерашнем заседании Совместного министерского комитета по мониторингу не было никаких намеков на ослабление ограничений в будущем. Участники в очередной раз призвали тех, кто не снизил добычу в положенном объеме, в частности Ирак и Казахстан, проявить сдержанность и предоставить к 30 апреля подробную информацию о том, как они будут компенсировать предыдущие неудачи.В июне ОПЕК+ должна провести полноценную встречу на уровне министров. Нельзя исключить, что нынешние ограничения заморозят и на вторую половину года. Это может привести к тому, что цена на нефть превысит 100 долларов за баррель впервые с августа 2022 года, делает вывод издание.

https://1prime.ru/20240404/neft-847081893.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировой рынок нефти, сокращение добычи нефти, сделка опек+, нефтедобыча