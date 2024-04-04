https://1prime.ru/20240404/neft-847087317.html

Эксперт предрек скорое снижение цен на нефть до 80 долларов за баррель

Эксперт предрек скорое снижение цен на нефть до 80 долларов за баррель - 04.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт предрек скорое снижение цен на нефть до 80 долларов за баррель

Нынешний виток роста цен на нефть Brent почти до 90 долларов за баррель близок к завершению и скоро произойдет коррекция до 80-85 долларов, поскольку... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T17:58+0300

2024-04-04T17:58+0300

2024-04-04T17:58+0300

энергетика

экспортные цены на нефть

нефть

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Нынешний виток роста цен на нефть Brent почти до 90 долларов за баррель близок к завершению и скоро произойдет коррекция до 80-85 долларов, поскольку фундаментальных изменений на рынке по сравнению с зимой не произошло, поделился прогнозом с РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.Мировые цены на нефть растут с конца марта. После заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в среду, где не было принято решений об изменении нефтяной политики, котировки продолжили расти: Brent приближалась к 90 долларам за баррель, WTI - торговалась около 86 долларов. Утром в четверг цены на нефть продолжили умеренно расти, а к вечеру перешли к символическому снижению."Мне кажется, что этот виток роста близок к завершению и вскоре можно ожидать коррекции с возвращением цен ближе к 80-85 долларам за баррель. Строго говоря, фундаментальных изменений по сравнению с декабрем-февралем на рынке не произошло, сохраняются риски замедления роста спроса на фоне ожидания заметного увеличения добычи вне ОПЕК+. Спрос и предложение близки к балансу", - сказал Белогорьев.Одним из факторов последнего скачка цены на нефть в СМИ называют авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, который произошел в понедельник. По мнению же Белогорьева, напряженность на Ближнем Востоке добавила нефтяным ценам в последние полгода 2-3 доллара за баррель, но риск полномасштабной эскалации, способной затронуть нефтяную отрасль, выглядит по-прежнему низким."Атака на иранское консульство для участников биржевых торгов - фоновое и пока второстепенное событие. С точки зрения геополитики в последние недели более заметно беспокойство об устойчивости экспорта российских нефтепродуктов из-за атак на российские НПЗ. Это один из очевидных факторов мартовского увеличения цен", - добавил Белогорьев.По его словам, текущий рост связан, прежде всего, с реакцией на сохранение во втором квартале "жестких ограничений добычи ОПЕК+" на фоне волатильности коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США. Весной-летом мировой рынок, по всей видимости, останется в состоянии умеренного дефицита предложения, оценивает эксперт.

https://1prime.ru/20240403/neft-847047154.html

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