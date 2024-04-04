https://1prime.ru/20240404/platezhnaya-sistema-mir-847071804.html

США давят на страны, чтобы те не принимали карты "Мир", заявили в Кремле

США давят на страны, чтобы те не принимали карты "Мир", заявили в Кремле - 04.04.2024, ПРАЙМ

США давят на страны, чтобы те не принимали карты "Мир", заявили в Кремле

Россия поддерживает контакты с иностранными государствами касательно использования российских карт "Мир", им нужно выработать необходимые механизмы для... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T12:33+0300

2024-04-04T12:33+0300

2024-04-04T13:04+0300

россия

дмитрий песков

платежная система мир

карта "мир"

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Россия поддерживает контакты с иностранными государствами касательно использования российских карт "Мир", им нужно выработать необходимые механизмы для минимизации рисков санкций в отношении финансовых систем этих стран, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы продолжаем наш диалог с этими странами, с тем чтобы такие риски минимизировать и выработать алгоритмы взаимодействия, которые позволят им полностью минимизировать эти риски", - рассказал он журналистам.Кроме того, Песков добавил, что отказы иностранных банков принимать российские карты "Мир" стали следствием неприкрытого давления и угроз со стороны США. По его словам, государства опасаются того, что могут попасть под вторичные рестрикции.Ранее сообщалось, что с 30 марта 2024 года банки Армении, обслуживающие платежную систему "Мир", прекратили принимать эти карты. Позднее все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживание карт "Мир" с 3 апреля.

https://1prime.ru/20240404/mir-847062054.html

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россия, дмитрий песков, платежная система мир, карта "мир"