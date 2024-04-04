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США не отправят солдат на Украину, заявили в Госдепе

США не отправят солдат на Украину, заявили в Госдепе - 04.04.2024, ПРАЙМ

США не отправят солдат на Украину, заявили в Госдепе

На состоявшейся встрече президента Франции Эммануэла Макрона и государственного секретаря Энтони Блинкена глава дипломатии США заявил, что Вашингтон не будет... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T12:58+0300

2024-04-04T12:58+0300

2024-04-04T13:02+0300

спецоперация на украине

франция

сша

эммануэль макрон

госдеп

энтони блинкен

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ПАРИЖ, 4 апр - ПРАЙМ. На состоявшейся встрече президента Франции Эммануэла Макрона и государственного секретаря Энтони Блинкена глава дипломатии США заявил, что Вашингтон не будет направлять американских военных на Украину, утверждает основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. "Блинкен прибыл сказать Макрону, что военных США не будет на Украине", – отметил он в соцсети X. Каких-либо подробностей политик не привел. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Меланшона, своими действиями Макрон поставил Францию на "первую линию" борьбы с Россией. Оппозиционер охарактеризовал такое положение вещей как "опасное". Также Меланшон призвал Блинкена не отправлять Израилю оружие, чтобы не быть "соучастником геноцида". Ранее Госдеп заявил, что в рамках визита Блинкен встретился с Макроном, обе стороны подтвердили решительную поддержку Украине. В феврале Макрон сообщил, что Евросоюз достиг договоренности создать "девятую коалицию для глубоких ударов", миссия которой заключается в поставке Киеву ракет среднего и дальнего действия. Президент добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По словам Макрона, руководители стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус по этому вопросу пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". На встрече с оппозиционными лидерами в начале марта президент снова заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе оказания помощи Киеву. Со стороны ряда партнеров по Североатлантическому альянсу, включая ФРГ, а также политических сил в самой Франции слова Макрона подверглись острой критике. Лидеры всех политических сил обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули, что он не стал советоваться в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там подчеркнули, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

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франция, сша, эммануэль макрон, госдеп, энтони блинкен