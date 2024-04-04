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На Западе усомнились в способностях Украины противостоять России

На Западе усомнились в способностях Украины противостоять России - 04.04.2024, ПРАЙМ

На Западе усомнились в способностях Украины противостоять России

ВС РФ перехватывают преимущество в ходе СВО благодаря мощной артиллерии и планирующим бомбам, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T15:24+0300

2024-04-04T15:24+0300

2024-04-04T15:24+0300

спецоперация на украине

украина

вооружение

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. ВС РФ перехватывают преимущество в ходе СВО благодаря мощной артиллерии и планирующим бомбам, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью NTV."У России есть два преимущества: во-первых, растущее превосходство в артиллерии. Недавно генерал Сырский говорил о шестикратном преимуществе <…>. Во-вторых, они используют планирующие авиабомбы ФАБ", — отметил он.Он заявил, что ВС РФ используют различные варианты бомб ФАБ: от ФАБ-250 до ФАБ-3000, и выразил опасение в способностях Украины выстоять под таким натиском.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что с января ВС Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин.Авиационные бомбы типа ФАБ (фугасная авиационная бомба) — бомбы, основным поражающим элементом является действие фугаса, они обладают наиболее универсальным и мощным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. На вооружение принята линейка ФАБ калибром от 100 до 9000 кг. Изделия меньших калибров предназначались для применения самолетами фронтовой авиации, а более крупные и тяжелые бомбы, такие как ФАБ-3000, ФАБ-5000 и ФАБ-9000, могли использоваться только дальними бомбардировщиками.

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украина, вооружение