https://1prime.ru/20240404/tupik-847064558.html

Тупик. Раскрыто, куда ведет конфликт России и Запада на Украине

Тупик. Раскрыто, куда ведет конфликт России и Запада на Украине - 04.04.2024, ПРАЙМ

Тупик. Раскрыто, куда ведет конфликт России и Запада на Украине

Конфликт между Россией и западными державами на Украине усугубляется, а недавний теракт в "Крокус сити холле" стал дополнительным толчком к эскалации, пишет... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T09:50+0300

2024-04-04T09:50+0300

2024-04-04T10:00+0300

спецоперация на украине

россия

украина

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Конфликт между Россией и западными державами на Украине усугубляется, а недавний теракт в "Крокус сити холле" стал дополнительным толчком к эскалации, пишет эмиратское издание Al Khaleej.Как отмечается в публикации, Россия обвиняет Украину и ее союзников в причастности к кровавой акции в Красногорске. Москва потребовала от Киева выдать причастных к терактам, включая главу СБУ Василия Малюка. На этом фоне российские войска усиливают удары по украинским объектам.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ последнее время европейские лидеры осознали, что поддержка, оказываемая Киеву, не привела к победе над Россией. Тупиковая ситуация усложняется из-за растерянности Запада, "который, похоже, потерял компас и стремится всеми средствами заморозить конфликт в свете невозможности полного военного решения в пользу Украины", указывает автор.Из-за отсутствия военных поставок и финансовой помощи ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами, которые могут помешать ей продержаться еще дольше, о чем заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Издание приводит мнение нового премьера Польши Дональда Туска, считающего, что общая ситуация в Европе напоминает эпоху перед большой войной. "Актуальность и опасность этой позиции заключается в том, что она полностью соответствует реальному положению дел, если только не произойдет чудо и мудрость не возобладает над безрассудством и стремлением к непредсказуемой эскалации", — делается вывод в публикации.Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам президента, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Москвы остается достижение целей СВО, которое пока возможно только военным путем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240404/f16-847061551.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, ес